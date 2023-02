Le film de Shah Rukh Khan crée l’histoire de la semaine d’ouverture de Bollywood, frappe Rs 634 crore

Avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux, l’artiste bourré d’action Pathaan continue d’établir de nouveaux records au box-office chaque jour qui passe et maintenant le film de Siddharth Anand a créé le record des gains les plus élevés au premier semaine dans l’histoire du cinéma hindi.

Les producteurs Yash Raj Films ont partagé sur leur compte Instagram que Pathaan avait gagné Rs 634 crore brut dans le monde au cours de sa première semaine. Sur ce chiffre gigantesque, le box-office indien a contribué Rs 395 crore brut et le box-office étranger a contribué Rs 239 crore brut. La collecte nette domestique en Inde est de Rs 330,25 crore.





L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a partagé les revenus nationaux nets hebdomadaires sur son compte Twitter indiquant que Pathaan a gagné Rs 55 crore, Rs 68 crore, Rs 38 crore, Rs 51,50 crore, Rs 58,50 crore, Rs 25,50 crore et Rs 22 crore dans ses sept premiers crores. jours portant le total de la version hindi à Rs 318,50 crore. Il a également mentionné que le film avait rapporté Rs 11,75 crore de ses versions télougou et tamoule au cours de sa première semaine, portant la collection totale de la première semaine à Rs 330,25 crore.

Pathaan est le quatrième film de l’univers YRF Spy après Salman Khan et Katrina Kaif’s Ek Tha Tiger (2012) et Tiger Zinda Hai (2017) et Hrithik Roshan’s War (2019). Les deux premiers films ont été réalisés respectivement par Kabir Khan et Ali Abbas Zafar, tandis que le troisième film a été réalisé par Siddharth Anand, qui a également réalisé Pathaan.

Le prochain film de l’univers d’espionnage YRF est Tiger 3, réalisé par Maneesh Sharma, dont la sortie est prévue pour Diwali 2023. Alors que Salman Khan a joué un rôle crucial dans Pathaan dans son avatar Tiger, Shah Rukh sera vu dans son avatar Pathaan dans le troisième volet de la franchise Tigre.

