Le film de Shah Rukh Khan bat son propre record avec un énorme transport de Rs 70 crore

Le mastodonte qu’est Pathaan refuse de s’arrêter. La star de Shah Rukh Khan a frappé plus de Rs 70 crore le deuxième jour, un nombre sans précédent dans l’industrie cinématographique hindi. Le film avait établi un nouveau record en une seule journée mercredi avec une collection nette nationale de Rs 57 crore. Il a maintenant confortablement cassé cela jeudi avec une nouvelle marque.

Pathaan, le film de retour de Shah Rukh, avait collecté Rs 55 crore net pour sa version hindi et Rs 2 crore dans les versions doublées le jour de son ouverture. Le transport international l’a amené au-delà de la barre des 100 crores de roupies le premier jour lui-même. Le film a en quelque sorte réussi à augmenter ces chiffres le deuxième jour. Selon des sources commerciales, le film a rapporté plus de 125 crores de roupies bruts dans le monde le deuxième jour. Cela comprenait un transport sans précédent de plus de Rs 70 crore net (Rs 84 crore brut) rien qu’en Inde. Cela porte les revenus de deux jours de Pathaan en Inde à un impressionnant crore de Rs 127 et son brut mondial à plus de 230 crore de Rs.

Fait intéressant, Pathaan a été le film le plus rentable au monde ces deux jours. Mercredi, il a rapporté 12,77 millions de dollars, battant Avatar: The Way of Water de James Cameron, qui a rapporté 10,50 millions de dollars. Jeudi, le chiffre d’affaires mondial de Pathaan a dépassé 15 millions de dollars, toujours plus qu’Avatar 2. Le film a rejoint RRR et Baahubali 2 en tant que seuls autres films indiens à avoir réussi l’exploit.

Compte tenu de la tendance actuelle, Pathaan est sur la bonne voie pour un potentiel week-end prolongé de Rs 250 crore en Inde et pourrait finir par atteindre Rs 400 crore dans le monde en seulement cinq jours. Réalisé par Siddharth Anand, Pathaan met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Le film s’est également ouvert à de bonnes critiques.