Le film de Shah Rukh Khan bat Dangal pour devenir le film le plus rentable en hindi, frappe Rs 729 crore

Avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham, Pathaan est sorti en salles le 25 janvier et a été une force imparable au box-office battant des records chaque jour. Réalisé par Siddharth Anand, l’artiste bourré d’action a maintenant dépassé Dangal d’Aamir Khan et est devenu le film en hindi le plus rentable au monde.

Les Yash Raj Films ont pris leurs contacts sur les réseaux sociaux le samedi 4 février et ont partagé une affiche de Pathaan qui disait : “Le plus gros succès mondial de l’histoire du cinéma hindi (langue originale)”. La rupture du box-office a également été partagée dans l’affiche sous la forme de Rs 729 crore (88,92 millions de dollars bruts dans le monde). Le film a amassé un énorme Rs 453 crore brut (Rs 378,15 crore net) en Inde et Rs 276 crore brut (33,82 millions de dollars) à l’étranger.





Ainsi, la star de Shah Rukh Khan a dépassé Dangal d’Aamir Khan, qui a collecté Rs 702 crore brut dans le monde entier à partir de sa version hindi selon BoxOfficeIndia.com. Si la collection de sa version doublée en Chine est prise en compte, le drame sportif de 2016 a collecté plus de Rs 2000 crore dans le monde.

Le portail de suivi du box-office indique également que PK d’Aamir Khan, Bajrangi Bhaijaan de Salman Khan et Sanju de Ranbir Kapoor occupent les troisième, quatrième et cinquième places de la liste avec Rs 616 crore, Rs 604 crore et Rs 578 crore brut dans le monde entier à partir de sa version originale en hindi.

Pour en revenir à Pathaan, l’acteur a lancé l’univers d’espionnage YRF, y compris des références et des œufs de Pâques aux trois films d’espionnage précédents, à savoir Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai et War. Salman Khan fait également une apparition passionnante reprenant son rôle de la franchise Tiger, qui obtiendrait son troisième opus Tiger 3 plus tard cette année sur Diwali. SRK en tant que Pathaan sera vu dans un camée dans le réalisateur Maneesh Sharma.

LIRE | Pathaan : de la confrontation entre Shah Rukh Khan et John Abraham au camée épique de Salman Khan, 5 moments “seeti-maar” du film