Le film de Shah Rukh Khan annule la notion de «Bollywood est mort» et frappe Rs 100 crore

Pathaan a été à la hauteur de son énorme battage médiatique, du moins en termes de collections au box-office le jour de l’ouverture. Le film marque le retour de Shah Rukh Khan dans les rôles principaux après plus de quatre ans. Naturellement, il était très attendu. Après avoir battu des records de réservation à l’avance, le film a également établi des records au box-office pour le jour de l’ouverture.

Pathaan fait partie de l’univers YRF Spy. Le film de Siddharth Anand met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Les premières estimations de mercredi soir avaient estimé les revenus nets nationaux de Pathaan à plus de 50 crores de roupies à la lumière des spectacles à travers le pays. Un rapport de Sacnilk indique que Pathaan a gagné environ Rs 52-53 crore, tandis que Box Office India évalue le chiffre à environ Rs 55 crore et Pathaan semble sur la bonne voie pour dépasser cela.

Mais c’est la formidable collection d’outre-mer qui a distingué Pathaan des autres grands noms de Bollywood. Bollywood Hungama a rapporté que le premier jour brut du film à l’étranger était d’environ 35 à 40 crores de roupies. L’analyste du commerce cinématographique Ramesh Bala a tweeté jeudi que le film avait enregistré une ouverture mondiale de Rs 100 crore, une première pour un film hindi. Avant cela, les ouvertures mondiales les plus élevées pour un film de Bollywood étaient celles de Thugs of Hindostan (Rs 73 crore) et Brahmastra (Rs 72 crore). Pathaan les dépasse confortablement tous les deux.

#Pathaan prend une énorme ouverture brute de 100 Crs + ₹ au box-office WW .. Débuts n ° 1 aux Émirats arabes unis et à Singapour @iamsrk gouverne le – Ramesh Bala (@rameshlaus) 26 janvier 2023

La superstar de Shah Rukh Khan semble avoir fonctionné sur de grands marchés comme l’Amérique du Nord, l’Europe et le Moyen-Orient. Selon les sources, Pathaan pourrait finir par rapporter 1 million de dollars aux États-Unis le seul jour de son ouverture, l’un des meilleurs jamais réalisés pour un film indien dans toutes les langues.

Le signe prometteur pour Pathaan est que, contrairement à Thugs of Hindostan, il a reçu des critiques positives et s’appuiera sur le bouche à oreille. Déjà, la réservation à l’avance du jour 2 est supérieure à la journée d’ouverture. Étant donné que le deuxième jour est un jour férié (fête de la République), les visites sans rendez-vous devraient également être plus élevées, en particulier au premier semestre.