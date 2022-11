Le film de Samantha Ruth Prabhu règne à l’étranger et recueille Rs 50 lakh

Jour 1 de la collecte au box-office de Yashoda USA: Le dernier acteur de Samantha Ruth Prabhu, Yashoda, a impressionné les masses et le premier jour de sa sortie, le film a pris un départ fulgurant au box-office international.

Yashoda est un film multilingue, tourné en tamoul et en télougou, ainsi que doublé en sortie pour l’hindi, le kannada et le malayalam, faisant du film d’action la toute première sortie en salles en hindi de Samantha. Réalisé par Hari et Harish, Yashoda est produit par Sivalenka Krishna Prasad sous la bannière de Sridevi Movies. Le film est sorti en salles le 11 novembre et a établi un nouveau record pour Samantha aux États-Unis.

Selon le site Web Gulte, Yashoda a gagné 62 100 dollars américains, ce qui équivaut à 50 02 040 roupies. Le portail a en outre rapporté que le film de Samantha avait fait ses débuts au box-office américain en 9e position.

Voici le poste



#Yashoda Premiers ministres des États-Unis. 62 100 $ – 19 h 15 HNP. Les chiffres ci-dessus incluent également les locs non signalés et le classement en tant que 9 à US BO #SamanthaRuthPrabhu #YashodaTheMovie pic.twitter.com/ujOrCjn6NS — Gulte (@GulteOfficial) 11 novembre 2022

Samantha, qui est connue pour son dévouement et son engagement, est l’une des célébrités les plus célèbres du pays. Parlant de son prochain film Yashoda, Samantha dévoile ses aventures d’action soutenues par un concept et une histoire puissants et intrigants. Jouant le rôle d’une mère porteuse dévoilant les secrets du monde médical corrompu, Samantha a fait un passage prometteur avec Yashoda.

Récemment, en parlant de sa séquence d’action, Samantha a déclaré : “La partie la plus difficile du tournage pour Yashoda était les séquences d’action. J’aime vraiment faire de l’action même si je n’aurais jamais imaginé que j’étais censée faire de l’action, mais c’est assez surprenant et le L’amour pour le genre a été une révélation pour moi. Bien que ce soit horrible, il offre une grande poussée d’adrénaline et il y a un grand sentiment d’accomplissement pour effectuer les cascades. Yashoda est sorti dans les cinémas avec Amitabh Bachchan, Anupam Kher, Boman Irani avec Uunchai et Aditya Seal, Nikita Dutta avec Rocket Gang.