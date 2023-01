Le film de Riteish Deshmukh voit le quatrième week-end d’ouverture le plus élevé jamais réalisé par un film marathi

Le premier film de Riteish Deshmukh, Ved, a connu un début fracassant au box-office. Le film marathi a gagné plus de Rs 10 crore lors de son week-end d’ouverture, ce qui est l’un des chiffres les plus élevés jamais réalisés par un film dans la langue au cours de ses trois premiers jours. Le film marque également le retour de la femme de Riteish, l’actrice Genelia D’Souza.

Ved est un drame romantique, qui met également en vedette Ashok Saraf, Jiya Shankar et Rahul Dev, entre autres. Le film est sorti le 30 décembre. Le film est le premier de Genelia en marathi et a également été produit par elle. Il est en partie basé sur le hit Telugu 2019 Majili, qui mettait en vedette Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu en tête.

Selon le tracker commercial Sacnilk, Ved a ouvert à Rs 2,30 crore vendredi, voyant un énorme bond de 39% samedi et un autre bond de 45% dimanche. Le film a rapporté Rs 4,50 crore dimanche, l’un des chiffres les plus élevés jamais réalisés par un film marathi. Son total de trois jours de Rs 10 crore est le quatrième plus élevé de tous les films marathi, derrière Sairat, Timepass 2 et le propre film de Riteish Deshmukh, Lai Bhaari. L’analyste du commerce du film, Taran Adarsh, a également tweeté à propos de la bonne performance du film, qualifiant sa croissance de “remarquable”.

2022 se termine en BANG… #Marathie film #Ved – qui marque les débuts en tant que réalisateur de #RiteishDeshmukh – prend un DÉPART SOLIDE le jour 1 et est témoin d’une CROISSANCE REMARQUABLE les jours 2 et 3… Ven 2,25 cr, Sam 3,25 cr, Dim 4,50 cr. Total : 10 ₹ cr. pic.twitter.com/qJLDx4MHBc— taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 2 janvier 2023

Les initiés de l’industrie disent que le film se développe fortement par le bouche à oreille et devrait rester fort pour le reste de la semaine. Bien que rien ne puisse être dit sur son activité à vie, la forte croissance a fait naître l’espoir que Ved pourrait finir par devenir le deuxième film marathi à franchir la barrière de Rs 100 crore. Jusqu’à présent, Sairat – avec un montant brut mondial de Rs 110 crore – est la seule version à y parvenir. Le prochain en ligne est le blockbuster de l’année dernière Pawankhind, qui a rapporté environ Rs 75 crore.