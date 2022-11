Le film de Rishab Shetty vend 1 crore de billets au Karnataka

Film Kantara, mettant en vedette Rishab Shetty, Sapthami Gowda et Kishore Kumar G, ne ménage aucun effort pour gagner le cœur du public chaque jour qui passe. Le film est sorti dans la version Kannada le 30 septembre tandis que la version hindi du film est sortie le 14 octobre. Depuis lors, le film ne fait que créer des exemples de succès qu’aucun autre film n’a jamais créés.

Ce succès a profondément montré son effet sur le box-office avec l’énorme collection du film et maintenant il a ajouté encore plus de plume à son succès en vendant 1 crore de billets au total au Karnataka. Depuis sa sortie, Kantara a gagné tout l’amour et les éloges du public, des critiques, des célébrités de différents domaines, des politiciens de la nation et de bien d’autres dignitaires.





Kantara est devenu un film qui est à la mode ces jours-ci avec tous les coins qui en parlent. L’amour est ensuite vu dans les salles alors qu’une foule immense de spectateurs se précipite pour regarder le film suite au brillant bouche à oreille. cela a montré son effet sur la fenêtre de vente des billets que le film a saisi une vente phénoménale de 1 Cr. billets au Karnataka.

C’est une pure merveille que le film atteigne un nombre croissant en termes d’audience et de collection au box-office, même après une si longue période depuis sa sortie. En regardant sa collection au box-office, le film a franchi la barre des 300 Cr. au box-office mondial. Kantara a également fait sa place au n ° 1 dans la liste des 250 meilleurs films indiens actuels qui a été publiée récemment par IMDb.

Kantara est sorti en version kannada et en version hindi respectivement les 30 septembre et 14 octobre. Le film est écrit et réalisé par Rishab Shetty. Produit par Vijay Kiragandur et Chaluve Gowda, sous Hombale Films, le film présente Rishab Shetty, Sapthami Gowda et Kishore Kumar G dans des rôles clés.