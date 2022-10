Le film de Rishab Shetty surpasse Ponniyin Selvan 1 de Mani Ratnam en hindi

Kantara se porte toujours bien au box-office. La version tamoule, qui a fait ses débuts il y a quelques semaines sur un petit nombre d’écrans, a gagné en popularité depuis lors. Même si deux nouveaux films, Sivakarthikeyan’s Prince et Sardar de Karthi, sont sortis la semaine dernière, le film est désormais diffusé sur plus de 100 écrans au Tamil Nadu.

Ramesh Bala, affirme que Kantara a surpassé Ponniyin Selvan : 1 dans la ceinture hindi.

“#Kantara Hindi a traversé # PS1 Hindi Lifetime Nett en Inde.”, A-t-il tweeté.

#Kantara L’hindi a traversé #PS1 Hindi Lifetime Nett en Inde .. – Ramesh Bala (@rameshlaus) 27 octobre 2022

Le directeur de Kashmir Files s’est rendu sur son compte Twitter dans la nuit du samedi 22 octobre et a qualifié Kantara de “chef-d’œuvre”.

Après être rentré du théâtre dans sa voiture après avoir regardé le film, Vivek a partagé une vidéo dans laquelle il a déclaré que Kantara est une expérience unique, ajoutant qu’il n’avait jamais vu un film comme celui-ci. Il a dit que le film est plein d’art et de folklore, déclarant qu’il appellerait Rishab pour le féliciter.

Le réalisateur de Tashkent Files a spécialement mentionné le point culminant du film et a poursuivi en disant que l’énergie des quinze minutes du film était “jamais vue auparavant”. Il a terminé sa vidéo en demandant aux gens de regarder le film après Diwali et en le qualifiant de “chef-d’œuvre de Rishab Shetty”. En plus de partager le clip, il a également écrit : “Je viens de finir de regarder le chef-d’œuvre de @shetty_rishab #Kantara. En un mot, c’est juste WOW ! Une expérience incroyable. Regardez-le dès que possible.”

Dans le Sud, de nombreuses célébrités telles que Prabhas, Prithviraj Sukumaran, Dhanush, Kiccha Sudeep et d’autres ont loué le film, qui est devenu le troisième plus gros succès du cinéma Kannada après les deux films KGF dirigés par Prashanth Neel et mettant en vedette Yash.