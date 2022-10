Le film de Rishab Shetty se rapproche de Rs 100 crore dans le monde

Le drame d’action Kannada Kantara, réalisé par Rishab Shetty, est imparable au box-office. Le brut du film au Karnataka a dépassé Rs 70 crore, et il rejoindra probablement le club mondial Rs 100 crore d’ici ce week-end. La version doublée en hindi du film ouvre vendredi et la version tamoule ouvre samedi, en réaction au succès retentissant du film même en dehors du Karnataka. Rishab joue également le personnage principal de Kantara, qui a fait ses débuts le 30 septembre.

Kantara, qui signifie “forêt mystique”, raconte l’histoire d’un demi-dieu local nommé Bhoota qui, en 1870, commerce avec un roi pour donner aux membres de la tribu des terres forestières en échange de bonheur. Des années plus tard, lorsque le fils du roi devient envieux et demande le retour du pays, il périt aux mains de Bhoota.

Selon Hindustan Times, Kantara aurait une belle course au box-office, selon l’expert commercial Trinath. Il a déjà fait environ Rs 70 crore au Karnataka.

“Au Karnataka, plus de spectacles sont ajoutés chaque jour. Les propriétaires de théâtre ont du mal à allouer plus de spectacles car la demande de billets est si élevée. L’état brut du film est supérieur à Rs. 70 crores et dans le monde, il se rapproche de la barre des 100 crores ₹, qu’il pourrait franchir ce week-end alors que le film sort en hindi, tamoul et télougou », a déclaré Trinath.

Kantara a ouvert dans les salles aux côtés de l’opus Ponniyin Selvan: I de Mani Ratnam, mieux connu sous le nom de PS1, et s’est bien comporté au box-office.

Le film présente également Kishore, Achyuth Kumar, Sapthami Gowda et Pramod Shetty en plus de Rishabh.