Le film de Rishab Shetty recueille Rs 57,85 crore

Jour 19 de la collecte au box-office de Kantara Hindi: Depuis la sortie de Kantara en salles, le film ne cesse de monter. Kantara de Rishab Shetty a réussi à collecter Rs 57,85 crore au box-office hindi jusqu’à 5e Novembre.

Taran Adarsh, analyste du commerce cinématographique, s’est rendu sur Instagram et a écrit: «#Kantara * #version hindi * est une course à un cheval… Biz on [fourth] Sat indique qu’il a l’endurance nécessaire pour atteindre ₹ 75 cr et * peut-être * ₹ 100 cr… [Week 4] ven 2,10 cr, sam 4,15 cr. Total : 57,90 ₹ cr. # Affaires indiennes. Net BOC. »





En regardant ses chiffres au box-office de la première semaine, Kantara s’est ouvert avec une énorme collection de 1,27 Cr. Net le tout premier jour sur le marché hindi le 14 octobre, vendredi. Sa collecte du deuxième jour le 15 octobre, samedi était de 2,75 Cr. et 3,5 Cr. net le troisième jour 16 octobre, dimanche sur le marché hindi. De plus, le premier lundi 17 octobre, le film a récolté 1,75 Cr. net sur le marché hindi malgré la réduction des tarifs des billets qui a été un bond remarquable de 40% à 50% dans les collections par rapport à son premier jour.

Avec 1,88 Cr. net le 18 octobre, mardi et 1,95 Cr. net le 19 octobre, mercredi, le film a enregistré une croissance régulière avec une collection de 1,90 Cr. net sur le marché hindi le 20 octobre, jeudi, qui a également bondi à 2,05 Cr. net sur le marché hindi le 21 octobre, vendredi. Le 22 octobre, samedi, sa collection au box-office sur le marché hindi a atteint 2,55 Cr. net et 2,65 Cr. net le 23 octobre, dimanche.

Pour les non-initiés, Kantara est sorti en version kannada et en version hindi respectivement les 30 septembre et 14 octobre. Le film est écrit et réalisé par Rishab Shetty. Produit par Vijay Kiragandur et Chaluve Gowda, sous Hombale Films, le film présente Rishab Shetty, Sapthami Gowda et Kishore Kumar G dans des rôles clés.