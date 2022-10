Le film de Rishab Shetty montre une croissance massive, recueille plus que son premier jour

Réalisé par et mettant en vedette Rishab Shetty en tant que protagoniste principal Shiva, le blockbuster Kannada Kantara est devenu l’un des films les plus appréciés ces derniers temps alors que les cinéphiles et les critiques ont loué le film pour sa narration épique, sa cinématographie brillante, sa musique sensationnelle et son action incroyable. séquences emballées.

La version doublée en hindi du film, sortie le 14 octobre, s’est également ouverte à de bons nombres et après avoir collecté un total respectable de Rs 7,52 crore le week-end, la version Kantara Hindi a gagné Rs 1,45 crore le premier lundi selon le rapport India.com, ce qui est plus que ce qu’il a gagné le jour de son ouverture, c’est-à-dire Rs 1,27 crore.

Le lundi 17 octobre, l’analyste commercial Taran Adarsh ​​s’est rendu sur son compte Twitter et a partagé les chiffres du week-end d’ouverture en écrivant : “#Kantara *#Hindi version* tend très bien, réalisant une percée les jours 2 et 3… Mot brillant de la bouche se transforme en bruits de pas… Le jour 4 devrait être plus grand que le jour 1… Ven 1,27 cr, Sam 2,75 cr, Dim 3,50 cr. Total : ₹ 7,52 cr. #India biz. Nett BOC.”

#Kantara *#Hindi version* tend très bien, réalisant une percée les jours 2 et 3… Le bouche à oreille élogieux se transforme en pas… Le jour 4 devrait être plus important que le jour 1… Ven 1,27 cr, Sam 2,75 cr, Dim 3,50 cr. Total : 7,52 ₹ cr. #Inde biz. BOC net. pic.twitter.com/mZFXeCxm0I — taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 17 octobre 2022

Kantara est financé par Hombale Films, la maison de production derrière la franchise à succès KGF de Prashanth Neel et Yash et le prochain acteur de Neel avec Prabhas intitulé Salaar. La société a décidé de sortir Kantara en plusieurs langues après que le film a reçu une réponse tonitruante dans sa version originale de Kannada, qui est sortie en salles le 30 septembre.

LIRE | Kantara met en vedette Rishab Shetty et Sapthami Gowda s’ouvrent sur le succès à succès du film | Exclusif

Les versions tamoule et télougou sont sorties le 15 octobre, et la version malayalam, qui est présentée par Prithviraj Sukumaran sous sa bannière Prithviraj Productions, sortira le 20 octobre. Comme le film a déjà rapporté plus de Rs 100 crore dans le monde, la version multilingue profitera dans une large mesure à la vedette de Rishab Shetty.