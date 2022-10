Le film de Rishab Shetty franchit la barre des 100 crore Rs dans le monde

Réalisé par et mettant en vedette Rishab Shetty dans le rôle principal de Shiva, le film en langue kannada Kantara est salué pour sa narration, sa cinématographie, ses performances, sa musique et sa réalisation exceptionnelles. Le film est maintenant entré dans le club convoité de Rs 100 crore et est devenu le sixième film Kannada à réaliser cet exploit.

L’analyste commercial et traqueur de divertissement Ramesh Bala s’est rendu sur son compte Twitter le dimanche 16 octobre et a écrit: “Succès massif pour #Kantara alors qu’il entre dans le ₹ 100 Cr WW Gross Club. Principalement de la version Kannada. Telugu et Hindi – The Box le déchaînement des bureaux vient de commencer.”

Gros succès pour #Kantara alors qu’il entre dans le ₹ 100 Cr WW Gross Club .. Principalement de la version Kannada.. Telugu et Hindi – Le déchaînement du box-office vient de commencer.. @shetty_rishab @hombalefilms pic.twitter.com/3vQYC5KXNf– Ramesh Bala (@rameshlaus) 16 octobre 2022

Le drame de vengeance Kantara est sorti en salles dans sa version originale de Kannada le 30 septembre et après avoir reçu une réponse tonitruante même des non-Kannadigas, la maison de production Hombale Films a décidé de sortir le film en plusieurs langues. La version doublée en hindi de Kantara est sortie en salles le 14 octobre, les versions tamoule et télougou sont en salles le 15 octobre et celle en malayalam sortira dans les salles le 20 octobre.

Lors d’une conversation exclusive avec DNA, lorsque nous avons demandé à Rishab s’il doutait que le film perde son contexte lorsqu’il traverse les frontières, il nous a dit : « Les émotions sont les mêmes. La culture et les traditions que j’ai montrées dans le film comme Bhoota Kola sont de la côte du Karnataka, mais je l’ai représenté à travers le thème universel du conflit homme contre nature. Je pense que ce conflit est présent dans tous les coins de l’Inde. Et la façon dont les gens parlent de la finale 15- 20 minutes, le point culminant du film, qui restera original, et maintenant, les Hindiophones verront dans leur langue, donc ils la comprendront encore mieux.”

Kantara est financé par Hombale Films, la maison de production derrière la franchise à succès KGF de Prashanth Neel et Yash et le prochain acteur de Neel avec Prabhas intitulé Salaar.