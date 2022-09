Mettant en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux, l’épopée d’aventure fantastique Brahmastra a fait des merveilles au box-office alors que l’opus magnum d’Ayan Mukerji continue de frapper de l’argent à une vitesse imparable. La version hindi de l’épopée d’aventure fantastique a recueilli Rs 71 crore en Inde même.

S’adressant à son compte Twitter le matin du dimanche 11 septembre, l’analyste commercial Taran Adarsh ​​a écrit : “Brahmāstra est SENSATIONNEL au #BO… *version #Hindi*… *#Nett* BOC…Jour 1 : ₹ 31,5 cr – ₹ 32,5 cr Jour 2 : ₹ 37,5 cr – ₹ 38,5 cr Le total final pourrait être plus élevé… #India biz.” Il a même poursuivi en disant que les chaînes nationales de multiplex ont amassé environ 38 crores de roupies au cours des deux jours, déclarant en outre: “Les chaînes nationales voient des chiffres extraordinaires … Jour 1 : 17,08 ₹ cr est Jour 2 : 20,67 ₹ cr est ‘.

En parlant de ses collections mondiales, le spectacle visuel à gros budget a rapporté Rs 160 crore au box-office mondial. Ayan Mukerji took to his Instagram account and wrote, “BRAHMĀSTRA 2-DAYS BOX OFFICE प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है इस दुनिया में । (There is no bigger Brahmastra in the world than love) Thank you to all our audiences, for spreading Love et Lumière au Cinéma ce week-end !”.





Mettant également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna, Mouni Roy et Shah Rukh Khan dans un rôle de camée, Brahmastra Part One: Shiva est la première partie de la trilogie prévue dans l’Astraverse créée par Ayan Mukerji autour des anciens astras indiens. Le titre de la deuxième partie Brahmastra Part Two: Dev a été révélé à l’apogée du film.

Le film a été financé par Star Studios et Dharma Productions et est actuellement à l’affiche en 2D, 3D et IMAX 3D en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. SS Rajamouli, qui a réalisé des superproductions telles que la série Baahubali et RRR, a présenté le film dans toutes les langues du sud de l’Inde.