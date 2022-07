Le film de Ranbir Kapoor est rejeté par le public, frappe Rs 40,45 crore

Avec Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoor dans les rôles principaux, Shamshera a été complètement rejeté par le public car le film a été un échec colossal au box-office pour la maison de production Yash Raj Productions. Apparemment réalisé avec un budget massif de Rs 150 crore, le drame d’action de la période a été l’un des plus grands désastres de cette année.

Comme l’a partagé l’analyste commercial Taran Adarsh, le réalisateur de Karan Malhotra n’a réussi à frapper que 40,45 crore Rs lors de sa semaine d’ouverture, même après avoir gagné 31,75 crore Rs lors de son week-end d’ouverture avec des collections de Rs 10,25 crore, Rs 10,50 crore et Rs 11 crore. dans son week-end d’ouverture.

“#Shamshera s’effondre… Les chiffres de la semaine 1 sont un choc… Ven 10,25 cr, Sam 10,50 cr, Dim 11 cr, Lun 2,90 cr, Mar 2,40 cr, Mer 1,90 cr, Jeu 1,50 cr. Total : ₹ 40,45 cr . #India biz”, a tweeté Taran le vendredi 29 juillet.

Dans le film sorti le 22 juillet, Ranbir essaie un double rôle pour la première fois de sa carrière en tant que personnage titulaire Shamshera et son fils Balli. Sanjay Dutt joue l’antagoniste nommé Daroga Shhudh Singh et Vaani Kapoor joue l’intérêt amoureux de Balli, Sona. Outre les trois rôles principaux, Saurabh Shukla et Ronit Roy jouent des rôles de soutien.

Shamshera est dirigé par Karan Malhotra qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Agneepath en 2012, qui mettait également en vedette Dutt dans le rôle du principal antagoniste nommé Kancha Cheena. C’était un remake officiel du film du même nom de 1990 et avait Hrithik Roshan jouant Vijay Deenanath Chauhan, joué à l’origine par Amitabh Bachchan.

En 2015, Karan a réalisé le drame sportif Brothers, qui était à nouveau un remake officiel du film hollywoodien Warrior de 2011. Akshay Kumar et Sidharth Malhotra ont joué respectivement les rôles joués à l’origine par Joel Edgarton et Tom Hardy. Shamshera est le troisième réalisateur de Karan.