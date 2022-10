Le film de Ranbir-Alia est le film hindi n ° 1 de 2022, frappe Rs 425 crore dans le monde

Collection au box-office de Brahmastra : Ayan Mukerji-directed Brahmastra Part One: Shiva est devenu le film hindi numéro 1 dans le monde pour 2022. Le magnum opus continue de recevoir l’amour du public et reste le premier choix des cinéphiles même après 25 jours de sa sortie. Selon les chiffres officiels fournis par les fabricants, Brahmastra a réalisé un brut de 425 crores au box-office mondial.

Brahmastra Part One: Shiva est la première partie de la trilogie prévue dans l’Astraverse basée sur d’anciens astras indiens tels que Jal Astra, Agnyastra et Vanarastra, entre autres, Brahmastra étant l’astra le plus puissant de tout l’univers. Le premier volet du film met en vedette le couple réel Alia Bhatt et Ranbir Kapoor dans les rôles principaux.

Revenant à la collection au box-office du film, Ayan Mukerji s’est rendu sur Instagram pour informer ses fans de la récente réalisation du film et a écrit : “#NO. 1 FILM HINDI MONDIAL DE 2022 ! MERCI !!! JOYEUX NAVAMI, TOUT LE MONDE !! ! #gratitude #brahmastra.”

Découvrez le message d’Ayan ci-dessous:





Produit par Star Studios et Dharma Productions, l’opus magnum est actuellement en salles en 2D, 3D et Imax 3D en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. Outre Alia et Ranbir, le film présente également Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna Akkineni dans des rôles clés.