Le film de Rajkummar Rao commence sur une note sombre, collecte Rs 1,35 crore

Hit The First Case collection au box-office jour 1: le thriller policier de Rajkummar Rao et Sanya Malhotra commence sur une note instable et recueille Rs 1,35 crores vendredi. Le remake hindi du film à succès Telugu a reçu des critiques positives, ce qui pourrait aider le film à passer un week-end décent.

L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a publié la collection sur son Instagram et a écrit : “#HIT : #TheFirstCase commence sur une note fragile… Chaînes nationales [#PVR, #INOX, #Cinepolis] contribuer à son entreprise du jour 1… Doit assister à une croissance miraculeuse les jours 2 et 3 pour être sur la bonne voie… Ven Rs 1,35 cr. #India business.”

Hit est sorti avec Shabaash Mithu de Taapsee Pannu, et le premier se porte légèrement mieux que le drame sportif. Pourtant, le film de Rao a encore un long chemin à parcourir, et la collection du week-end donnera une idée juste du sort du film. Lors de la promotion du film, Rao a déclaré qu’il n’était pas affecté par le fait que son film ne rapportait pas 100 crores de roupies.

Il s’est même ouvert sur la montée des films pan-indiens et a déclaré : « À un moment donné, nous tournions des chansons en Suisse, puis nous avons commencé à raconter des histoires de petites villes, et maintenant il est temps pour le cinéma plus grand que nature que le Sud propose” Au milieu de la montée des films pan-indiens, Rao n’est pas trop désireux de suivre la tendance. Au lieu de cela, il croit qu’il faut tracer son propre chemin. “En tant qu’acteur, je préfère faire des films dont je peux être fier, pas nécessairement quelque chose qui fonctionne. Tant que mes producteurs ne perdent pas d’argent, je peux continuer à raconter des histoires. Je préfère faire des films dont je serai fier. Je ne veux pas faire partie d’un troupeau.” L’acteur de Ludo a en outre affirmé: “Ce n’est pas grave si mes films ne rapportent pas 100 millions de roupies au box-office.” Hit: The First Case est sorti en salles le 15 juillet.