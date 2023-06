Le film de Prabhas dépasse Rs 300 crore, traverse Rs 100 crore à la fois en telugu et en hindi

Adipurush d’Om Raut a poursuivi sa course stellaire au box-office. Malgré les controverses et beaucoup de publicité négative et de mauvaises critiques, le film a réussi à maintenir son rythme dans les versions hindi et télougou, ratissant une collection mondiale de plus de Rs 300 crore lors de son week-end d’ouverture lui-même.

Sacnilk a rapporté qu’Adipurush avait gagné Rs 69 crore net en Inde dimanche, le troisième jour de sa sortie. Il s’agit d’une croissance de 5% par rapport à ses chiffres du samedi, ce qui n’est pas une mauvaise augmentation pour un film de cette envergure. Le chiffre de 69 crore comprenait les revenus de Rs 38,50 crore de la version hindi et de Rs 28,80 crore de la version Telugu. Avec cela, le total des revenus nets nationaux d’Adipurush après trois jours s’élève à Rs 221 crore (Rs 262 crore brut). Le film a franchi la barrière des 100 crores en hindi et en télougou, les autres versions (malayalam, kannada et tamoul) apportant un crore Rs 4,90 combiné.

À l’étranger aussi, le film a bien fonctionné jusqu’à présent, gagnant environ 5 millions de dollars (plus de 40 crores de roupies) bruts. Cela donne au film une collection mondiale de Rs 303 crore jusqu’à présent au cours de ses trois premiers jours. Parmi les films sortis en 2023, seul Pathaan avait gagné plus lors de ses trois premiers jours. En fait, Adipurush a dépassé les gains à vie de tous les films indiens sortis en 2023, à l’exception de Pathaan et Ponniyin Selvan 2.

Basé sur l’épopée Ramayana, Adipurush met en vedette Prabhas dans le rôle de Lord Rama, Saif Ali Khan dans Ravana et Kriti Sanon dans Janaki. Le film s’est ouvert à des critiques mitigées à négatives, avec des critiques particulières sur ses effets visuels, ses dialogues et ses déviations par rapport à l’histoire du Ramayana. Cependant, cela n’a pas affecté les perspectives du box-office du film. La performance du film à long terme dépendra des chiffres qu’il fera le premier lundi. S’il parvient à éviter une chute majeure, Adipurush pourrait être sur le long terme.