Le film de Pawan Kalyan et Sai Dharam Tej tombe à plat le premier lundi avec une chute massive de 77%

Les collections au box-office de Bro se dirigent vers Rs 100 crore, mais ont subi une chute drastique lundi.

Le blues du lundi a frappé le film Bro de Pawan Kalyan et Sai Dharam Tej. Le film a connu une chute massive le quatrième jour, diminuant ses chances de courir en bonne santé. La baisse de lundi signifie que malgré une bonne journée d’ouverture, le film risque désormais de ne pas être un succès net et devra montrer une bonne reprise au cours des prochains jours pour pouvoir le faire.

Lundi, le quatrième jour de sa sortie, Bro a gagné Rs 3,85 crore net en Inde, une énorme baisse de 77% par rapport à sa collection du dimanche de Rs 16,9 et une énorme baisse de 87% par rapport à son nombre d’ouverture de Rs 30 crore. Maintenant, la collection de filets indiens de quatre jours de Bro s’élève à Rs 67,85 crore. La collection à l’étranger du film est modérée à environ 1,5 million de dollars, ce qui a porté son chiffre d’affaires mondial à 91,75 crores de roupies. Le film peut franchir la barrière des 100 crores au cours des deux ou trois prochains jours, à condition qu’il ne continue pas à glisser.

Lorsque Bro franchira la barre des 100 crores, il deviendra le septième film telugu à le faire en 2023, dont deux bilingues. Waltair Veerayya a rapporté plus de Rs 200 crore, tandis que Veera Simha Reddy, Dasara et Virupaksha ont également franchi la barre des 100 crore. En dehors de ceux-ci, deux films bilingues – Sir et Adipurush – sont également entrés dans le club.

Réalisé par Samuthirakani, Bro raconte l’histoire d’un homme qui meurt et rencontre le dieu du temps, qui lui accorde une « prolongation » de trois mois pour mettre de l’ordre dans ses affaires. La comédie a reçu des critiques mitigées, mais des éloges pour les protagonistes Pawan Kalyan et Sai Dharam Tej. Le film met également en vedette Priya Prakash Varrier, Ketika Sharma, Brahmanandam et Subbaraju.