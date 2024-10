Le film de Pamela Anderson « The Last Showgirl » se vend à Sony dans le monde entier

EXCLUSIF: Sony Pictures Worldwide Acquisitions a acquis l’Amérique latine, la France, la Scandinavie et une série d’autres territoires internationaux sur le marché de Gia Coppola. La dernière showgirlavec Pamela Anderson.

La Grèce, le Portugal, la Turquie, Israël, l’Europe de l’Est (ex-Pologne), toute l’Asie et l’Afrique sont également inclus dans l’accord SPWA.

Situé au milieu du monde scintillant du divertissement de Las Vegas, les débuts du Festival du film de Toronto sont racontés à travers les yeux de Shelley (Anderson), une showgirl glamour qui doit planifier son avenir lorsque son spectacle ferme brusquement après 30 ans d’existence.

Pic partage la vedette avec Jamie Lee Curtis, lauréat d’un Oscar (Tout partout en même temps) dans le rôle du meilleur ami de Shelley, Dave Bautista (Gardiens de la Galaxie), Brenda Chanson (Amour), Kiernan Shipka (Longues jambes) et Billie Lourd (Livre intelligent).

Le casting d’ensemble a remporté le prix spécial du jury au Festival de San Sebastian le week-end dernier. Roadside Attractions détient les droits nord-américains et prévoit une sortie pour la saison des récompenses.

Eva Diederix de Goodfellas et Marie Zeniter d’Utopia ont négocié l’accord avec Sony. Nous avons précédemment révélé d’autres accords, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

Le film présente une nouvelle chanson originale Beau comme çachanté par Miley Cyrus, produit par Andrew Wyatt (Barbie) et écrit par Cyrus, Wyatt et Lykke Zachrisson.

Le scénario a été écrit par Kate Gersten (Le bon endroit). Les producteurs sont le cinéaste et co-fondateur d’Utopia, Robert Schwartzman (La bonne moitié) et Natalie Farrey (Son).

Les producteurs exécutifs sont Dani Koenigsberg, Nick Darmestaedter, Kate Gersten, Brandon Lee, Michael Clofine pour DI Entertainment, Jessamine Burgum et Kara Durrett pour Pinky Promise, Alex Orlovsky, Duncan Montgomery et Jack Selby pour High Frequency Entertainment, ainsi que Robina Riccitiello et Josh Peters pour Fonctionnalités Spark.