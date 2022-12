Le film de Noël FAVORITE des Britanniques révélé – avec Love Actually en tête de liste… mais où se situe votre classement préféré ?

Les films de Noël les plus aimés de tous les temps sont Home Alone, The Snowman et Love Actually, selon les recherches.

Une étude menée auprès de 2 000 adultes qui regardent des films festifs a révélé les titres auxquels ils reviennent chaque année, la liste des 40 meilleurs comprenant également Elf, Die Hard et The Polar Express.

Les raisons de revoir des films étaient simplement d’en profiter, de se sentir nostalgique et de devenir une tradition Crédit : Getty

A Christmas Carol, Miracle on 34th Street et It’s a Wonderful Life figuraient également sur la liste, 44 % estimant que les « classiques » valent mieux que tout ce qui est moderne.

Les cinéphiles prédisent qu’ils ont généralement regardé leur film préféré huit fois, et un quart pensent que c’est officiellement Noël une fois qu’ils l’ont fait.

Les raisons de revoir des films incluaient simplement le plaisir (52 %), la nostalgie (40 %) et le fait de devenir une tradition (31 %).

La recherche a été commandée par la Loterie nationale qui remercie ses joueurs en offrant 50 000 billets gratuits, y compris des boissons et des collations, pour des projections de Love Actually – le troisième film festif le plus regardé – dans les cinémas du Royaume-Uni.

Un porte-parole a déclaré: «Les films de Noël rassemblent les gens et créent un frisson d’excitation avant le grand jour et revoir les favoris est clairement devenu une tradition pour beaucoup de ceux qui peuvent citer ce qui va suivre.

“C’est formidable de voir à quel point les gens aiment les films de Noël, “il y a quelque chose de chaleureux et de nostalgique à regarder des films festifs alors que les nuits arrivent et que les décorations sont en place.

“Mais les films sont faits pour le grand écran et c’est formidable de voir que Love Actually est le numéro un des téléspectateurs britanniques à revoir.”

La recherche a également révélé que la saison des fêtes typique voit les gens regarder sept films de Noël, le 24 décembre étant le jour le plus populaire pour le faire (63%).

Mais alors que 46 % attendent jusqu’en décembre, 23 % ont tendance à regarder leur premier film festif dès novembre.

Plus de la moitié (53 %) ont déclaré que regarder des films de Noël avec leur famille et leurs amis faisait partie de leurs traditions annuelles et 41 % aiment regarder des titres nostalgiques de leur enfance.

Les gens sont plus susceptibles de regarder un film de Noël avec leur partenaire (59 %), ainsi qu’avec leurs enfants (43 %) et leurs parents (28 %).

Alors que les comédies sont le genre préféré des films festifs à regarder (41%), suivies des comédies romantiques (28%) et des titres d’action (23%).

Les personnes interrogées, via OnePoll, ont regardé Love Actually en moyenne quatre fois, la scène la plus populaire étant le Premier ministre, joué par Hugh Grant, dansant (17%).

D’autres moments mémorables ont été Mark confessant son amour pour Juliette avec des messages sur des panneaux à l’extérieur de sa maison (15%) et le Premier ministre et Natalie se faisant prendre en train de s’embrasser à la crèche de l’école (14%).