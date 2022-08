Le film de Nikhil Siddhartha continue de régner et gagne Rs 100 crore dans le monde

Collection au box-office de Karthikeya 2: Nikhil Siddhartha vedette aventure épique Karthikeya 2 continue de dominer le box-office mondial, et le film a franchi la barre des 100 crore au box-office. Oui, le film a franchi le cap des Rs 100 crores, et la star principale a reconnu l’amour du public.

Hier, Nikhil et toute l’équipe de Karthikeya 2 se sont rendus au parc des expositions de Kurnool pour célébrer le jalon massif au box-office mondial. Nikhil a invité ses fans à faire partie de leur célébration et a écrit sur Twitter : “Parlera aujourd’hui à l’événement KURNOOL… à partir de la soirée à 17 heures. Parc des expositions de Kurnool… Toute l’équipe sera là pour remercier l’India Wide Audience pour le succès massif # Karthikeya2 #Karthikeya2Hindi.”

Voici le tweet



Prendra la parole aujourd’hui lors de l’événement KURNOOL… à partir de la soirée à partir de 17 heures. Parc des expositions de Kurnool… Toute l’équipe sera là pour remercier le large public indien pour le succès massif #Karthikeya2 #Karthikeya2Hindi pic.twitter.com/iXfs4uqj1N— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) 26 août 2022

La version hindi de Karthikeya 2 a également établi de nouveaux records et a montré une croissance progressive au box-office. L’expert en commerce Taran Adarsh ​​a publié la collection mise à jour et a écrit : “#Karthikeya2 bondit au cours de la semaine 2… Un fort bouche à oreille se transforme en pas… Le manque de concurrence majeure a également aidé… [Week 2] Ven 2,46 cr, Sam 3,04 cr, Dim 4,07 cr, Lun 98 lacs, Mar 1,15 cr, Mer 95 lacs, Jeu 89 lacs. Total : 19,29 ₹ cr. # Affaires indiennes. version HINDÔ.”

Voici le tweet

#Karthikeya2 sauts dans la semaine 2… Un fort bouche à oreille se transforme en pas… Le manque de concurrence majeure a également aidé… [Week 2] Ven 2,46 cr, Sam 3,04 cr, Dim 4,07 cr, Lun 98 lacs, Mar 1,15 cr, Mer 95 lacs, Jeu 89 lacs. Total : 19,29 ₹ cr. #Inde biz. version hindi. pic.twitter.com/O68t8I3mAT— taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 26 août 2022

Comme Liger de Vijay Deverakonda a rencontré un bouche-à-oreille négatif, on s’attend à ce que Karthikeya 2 ait une meilleure tendance que le drame sportif. Le réalisateur de Kashmir Files, Vivek Agnihotri, s’est emparé mercredi de son compte Twitter pour féliciter l’équipe de Karthikeya 2 pour le succès phénoménal du film, notamment dans la ceinture hindi. Pour ceux qui ne le savaient pas, Vivek Agnihotri avait lancé la bande-annonce en hindi de Karthikeya 2. Prenant son compte Twitter, Vivek a écrit : « आपने #Karthikeya2 देखी की नहीं ? Félicitations @AbhishekOfficl @AAArtsOfficial et toute l’équipe pour un succès bien mérité. Dans la ceinture hindi, Karthikeya 2 a ouvert avec seulement 53 émissions le jour 1. Cependant, compte tenu de l’intérêt du public pour le film, les émissions de Karthikeya 2 ont été portées à plus de 1575 émissions au jour 5.