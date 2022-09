Le film de Nikhil Siddhartha continue de régner et franchit la barre des 100 crore Rs

Collection au box-office de Karthikeya 2 : Le film outsider de l’acteur sud Nikhil Siddhartha, Karthikeya 2, s’est avéré être l’un des plus grands succès à succès de 2022. Le film, qui a donné une rude concurrence à des films à gros prix tels que Laal Singh Chaddha, Raksha Bandhan et Liger, pour n’en nommer que quelques-uns, a émergé au sommet et a tellement conquis le cœur des gens qu’il a réussi à franchir la barre des 100 roupies au box-office.

Nikhil Siddhartha a annoncé mercredi que Karthikeya 2 avait officiellement rapporté plus de Rs 100 crores, ce qui en fait un blockbuster.

S’adressant à Instagram, Nikhil, à l’occasion propice de Vinayaka Chathurthi, a déclaré: “Nous avons officiellement franchi la barre des 100 Crore brut et 50 Crore de part. Karthikeya 2 a été béni par vous partout en Inde et dans le monde. Je réalise l’amour et l’affection que vous avez tous témoignée au film et à moi. J’essaierai toujours de travailler dur pour être à la hauteur.”

Le film, qui poursuit toujours sa solide course dans les salles, a exceptionnellement bien réussi dans la ceinture hindi, même des dignitaires de l’État ont félicité l’équipe.





Dans la ceinture hindi, étonnamment, le film a frappé Rs 24,21 crore, jusqu’à présent.

Récemment, Nikhil Siddhartha a publié un message sur les réseaux sociaux disant que le ministre en chef du Gujarat, Bhupendrabhai Patel, avait rencontré et apprécié l’équipe de Karthikeya2. L’acteur a qualifié ce moment d'”honneur absolu”.

Le succès retentissant du film en a agréablement surpris plus d’un. Commençant avec un modeste 50 cinémas au moment de sa sortie dans la ceinture hindi, le film a continué à avoir plus d’écrans grâce au bouche à oreille. À l’heure actuelle, il est projeté sur plus de 3 000 écrans dans toute la ceinture hindi.