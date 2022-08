Le film de Nikhil Siddhartha continue de frapper de l’argent et recueille Rs 16,30 crore

Jour 11 de la collecte au box-office Karthikeya 2 Hindi: La vedette de Nikhil Siddhartha, Karthikeya 2 Hindi, continue de récolter le moolah au box-office. Malgré l’absence de promotions avant la sortie et la concurrence acharnée de biggies tels que Laal Singh Chaddha et Raksha Bandha au cours de la première semaine de sa sortie, Karthikeya 2 a émergé en tête pour devenir le premier choix des cinéphiles, laissant derrière Aamir Khan et Akshay Kumar les films vedettes à lutter pour attirer le public dans les théâtres de la ceinture hindi. Sans aucun doute, le bouche à oreille a joué un grand rôle pour faire de Karthikeya 2 Hindi un succès retentissant. Le film est sorti en salles le 13 août et a jusqu’à présent recueilli Rs 16,30 crore au box-office hindi.

Selon un dernier tweet de l’analyste commercial Taran Adarsh, Karthikeya 2 Hindi continue de marquer dans les poches de masse et reste le premier choix des cinéphiles. “#Karthikeya2 reste le premier choix des cinéphiles… Continue de marquer dans les poches de masse… [Week 2] Ven 2,46 cr, Sam 3,04 cr, Dim 4,07 cr, Lun 98 lacs. Total : 16,30 ₹ cr. # Affaires indiennes. Version HINDI.” lire le tweet de Taran.

Pendant ce temps, Karthikeya 2 réalise une course de rêve non seulement au box-office national, mais également à l’étranger. Le réalisateur Chandoo Mondeti a gagné plus de Rs 75 crore au box-office mondial, comme l’a informé Nikhil via un tweet. S’adressant à son compte Twitter dans la soirée du lundi 22 août, Nikhil a partagé une affiche informant que Karthikeya 2 a collecté Rs 75,33 crore dans le monde et a écrit: “Merci aux amoureux du cinéma indien ki (Jai)”. L’affiche portait l’inscription “Epic Blockbuster” et “Marching into 100 crores”.

Outre Nikhil, le réalisateur Chandoo Mondeti, sorti le 13 août, met également en vedette Anupama Parameswaran, Anupama Kher, Srinivasa Reddy et Harsha Chemudu dans les rôles principaux. Le film, dont la préquelle est sortie il y a huit ans en 2014, tournait autour de la recherche du bracelet de cheville de Lord Krishna dans la ville engloutie de Dwarka.

Pendant ce temps, chez DNA, nous avons rencontré l’acteur principal du film et lui avons demandé son avis sur le succès sans précédent du film au box-office. Nikhil nous a dit: “C’est vraiment choquant parce que nous ne nous attendions pas à ce que le film décolle aussi gros. Il a commencé sur sept écrans, maintenant nous le montrons sur 2500 écrans. C’est une nouvelle très excitante.”

Lorsque nous avons demandé à Nikhil de partager ses réflexions sur les prédictions des experts du commerce selon lesquelles la collection au box-office de Karthikeya 2 pourrait dépasser celle de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et de Raksha Bandhan d’Akshay Kumar, Nikhil a déclaré: “Je ne parle pas des collections au box-office parce que cela ne signifie pas importe beaucoup. Notre film touche plus de gens est important. Donc, nous ne nous comparons à aucun film. Nous pensons que chaque film doit réussir et je suis heureux que nous obtenions notre espace. Je suis reconnaissant pour le public, en particulier le public parlant hindi d’avoir accepté ce film et d’en avoir fait la promotion eux-mêmes.”