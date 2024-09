Le film de Neil Gaiman The Graveyard Book mis en pause après des accusations d’agression sexuelle

Disney a suspendu l’adaptation du roman de Neil Gaiman, « The Graveyard Book », qui avait ouvert des bureaux de production. Cette décision intervient après que cinq femmes ont accusé l’auteur, auteur du roman pour jeunes adultes « The Graveyard Book » en 2008, d’agression sexuelle.

Des sources proches du projet ont déclaré à IndieWire que le film n’avait pas été abandonné, mais que de nombreux facteurs, notamment les allégations, avaient contribué à le mettre en attente. Marc Forster était censé réaliser le film.

Cet été, un média d’information sur les startups basé au Royaume-Uni Tortue Média publié une série de podcasts avec des récits détaillés des réclamations formulées par quatre femmes contre Gaiman. Une cinquième femme s’est présentée Fin juillet, dans le podcast « Am I Broken: Survivor Stories », deux femmes ont déclaré avoir eu des relations consenties avec l’auteur, mais ont affirmé qu’il les avait forcées à avoir des relations sexuelles « brutales et dégradantes » sans leur consentement. Les allégations faisaient référence à des incidents survenus à des années d’intervalle.

Gaiman, qui a nié les allégations, est devenu célèbre à l’échelle internationale grâce à sa série de romans graphiques « The Sandman » et à des romans tels que « Good Omens », « Stardust », « American Gods » et « Coraline ». Les demandes de commentaires d’IndieWire adressées à ses représentants et à la représentation de Forster sont restées sans réponse.

Aucun casting n’a été annoncé pour « The Graveyard Book », qui raconte l’histoire d’un jeune garçon élevé par les créatures surnaturelles d’un cimetière après le meurtre de sa famille. Le réalisateur de « Coraline », Henry Selick, a été rattaché au projet juste après que Disney ait acquis les droits du livre en 2012. Forster a rejoint l’équipe en 2022 de réaliser et produire avec sa partenaire Renée Wolfe sur un scénario de David Magee (« Finding Neverland »).

Le 29 décembre 2022 Tumblr Gaiman a déclaré qu’il n’avait aucune implication dans la production Disney. En réponse à un fan, il a déclaré : « Vous savez tout ce que je sais. Et non, aucun contrôle ni mot à dire. Croisons les doigts pour que s’ils le font, ce soit bon. »

Fin août, Netflix a annoncé que « Dead Boy Detectives », une série basée sur les personnages co-créés par Gaiman pour DC Comics, ne reviendrait pas pour une deuxième saison.