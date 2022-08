Le film de Naga Chaitanya avec Parasuram retardé à cause de Rashmika Mandanna ? Voici ce que nous savons

Alors que Thank You a peut-être mal tourné au box-office, Naga Chaitanya a un gros film aligné avec Laal Singh Chaddha. Il prévoit également un film avec Parasuram Petla qui a réalisé Geetha Govindam, Sarkaru Vaari Paata et d’autres films. Ce film sera financé par 14 Reels Productions. Il semble que l’acteur ait approuvé l’intrigue de base du film, et maintenant l’histoire est en cours de développement. Rashmika Mandanna est considérée comme la principale dame de Naga Chaitanya. Mais pour commencer le film, ils ont besoin de dates propres de l’actrice Pushpa.

À partir de maintenant, il travaille sur un film avec Venkat Prabhu. C’est un film bilingue. C’est son premier film avec le cinéaste. Merci, tu as mal tanké mais Naga Chaitanya n’est pas inquiète. Selon Great Andhra, il y a une incertitude quant au moment où Rashmika Mandanna attribuera ses dates au film. L’actrice travaille sur des projets comme Varisu avec Thalapathy Vijay, Animal avec Ranbir Kapoor et Pushpa 2 avec Allu Arjun. Son dernier film Sita Ramam est un succès critique et commercial. Prabhas a décrit Rashmika Mandanna comme l’héroïne la plus recherchée.

Selon le portail, Naga Chaitanya croit qu’il faut travailler avec différentes héroïnes plutôt que de répéter des combos à succès. Il a fait un film avec Krithi Shetty, Bangarraju. Elle fait également partie du film de Venkat Prabhu. Il vient de travailler avec Sai Pallavi dans Love Story. Rashmika Mandanna et lui seraient une nouvelle combinaison à l’écran. Elle est maintenant le béguin national de l’Inde.