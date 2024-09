Le film de Megan Park avec Maisy Stella, Aubrey Plaza est la larmoyante la plus drôle que vous verrez

Après son drame exceptionnel Les retombéesMegan Park nous a livré une autre histoire gagnante sur le passage à l’âge adulte avec Mon vieux cul. Avec Maisy Stella et Aubrey Plaza, le film allie comédie, voyage dans le temps et moments sincères, pour un film incroyablement pointu.

Lorsque vous entrez dans une salle de projection et qu’un employé du théâtre vous demande : « Avez-vous apporté des mouchoirs ? Cela vous prépare définitivement à un voyage émotionnel.

Date de sortie de Mon vieux cul : 27 septembre

Réalisateur/scénariste : Parc Megan

Casting: Maisy Stella, Aubrey Plaza, Percy Hynes White, Maria Dizzia, Alain Goulem, Maddie Ziegler, Kerrice Brooks, Seth Isaac Johnson, Carter Trozzolo

Durée d’exécution : 89 minutes

Cette image publiée par le Sundance Institute montre Maisy Stella, à gauche, et Aubrey Plaza dans une scène de « My Old Ass » de Megan Park, une sélection officielle du programme Premières du Sundance Film Festival 2024. (Shane Mahood/Avec l’aimable autorisation du Sundance Institute via AP)

De quoi parle « Mon vieux cul » ?

Elliott (Stella) est ravie de quitter sa petite ville pour aller à l’université de Toronto. Au lieu de passer son 18e anniversaire avec sa famille, elle décide de le passer à sortir avec une fille qu’elle aime puis à s’amuser aux champignons avec ses amis.

C’est dans cet état qu’Elliott se retrouve face à elle-même, âgée de 39 ans, interprétée par Plaza.

Même si Elliott plus âgée ne dévoilera pas tous les détails de la vie adulte, elle souligne à Elliott qu’elle devrait profiter du temps qu’elle passe avec sa famille et passer autant de temps que possible avec eux. Son seul conseil est de ne pas tomber amoureuse d’un garçon nommé Chad.

Comme vous vous en doutez, Elliott rencontre Chad, joué par Percy Hynes White, qui travaille pour l’entreprise familiale de culture de canneberges. Tandis qu’Elliott essaie de l’éviter, elle ne peut nier leur attirance, mais ne comprend pas non plus pourquoi Elliott plus âgé veut qu’elle reste loin de lui.

Kerrice Brooks dans le rôle de Ro, Maisy Stella dans le rôle d’Elliott et Maddie Ziegler dans le rôle de Ruthie dans My Old Ass (Amazon Studios)

Est-ce que « My Old Ass » vaut la peine d’être regardé ?

Pour mettre une chose de côté, un film dans lequel les personnages principaux peuvent parler à leur moi plus âgé est l’un de ces concepts qui seront polarisants, certains pensant qu’il est peut-être trop incroyable pour fonctionner. Mais laissez votre scepticisme de côté avec celui-ci car Park parvient à prendre cette idée et à l’utiliser efficacement pour améliorer un film vraiment fondé, honnête et sincère.

Stella’s Elliott est une représentation parfaite d’une jeune de 18 ans. Charmante jeune avec juste ce qu’il faut d’ego, elle s’est concentrée sur le fait de quitter sa petite ville pour commencer sa vie d’adulte indépendante dans la ville.

Même si nous savons déjà que Plaza est l’or de la comédie, elle est une partenaire de scène absolument incroyable pour lancer des remarques sarcastiques avec Stella. Plaza a également une vulnérabilité dans ce film qui vous brisera le cœur à la fin du film.

Nous ne vous dirons pas exactement ce qui est si émouvant Mon vieux culmais nous dirons que cela fait vraiment réfléchir à la rapidité avec laquelle le temps passe, nous encourageant à vraiment savourer chaque instant que nous passons avec les personnes que nous aimons.

Mais ne pensez pas que ce film est un frein, car il est incroyablement amusant, y compris un moment où Elliott interprète « One Less Lonely Girl » de Justin Bieber.

C’est rafraîchissant de voir un film qui a autant de punch émotionnel, sans faire de compromis sur la comédie.

La vie est compliquée. Les choses qui nous arrivent donnent l’impression de nous avoir anéantis, tandis que d’autres moments sont pleins de joie et que beaucoup de choses que nous vivons s’accompagnent de beaucoup de peur. Park nous permet d’assister à tous les recoins des expériences de la vie en seulement 89 minutes. C’est un exploit impressionnant et c’est facilement l’une des meilleures histoires de passage à l’âge adulte à soutenir.