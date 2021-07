Le film de Mark Wahlberg ‘Joe Bell’ s’attaque à la parentalité et à l’intimidation des homosexuels

Alerte spoiler: « Joe Bell » est basé sur une histoire vraie. L’histoire ci-dessous contient des détails qui révèlent la fin du film.

Si vous étiez au bon endroit au bon moment – dans ce cas, sur une autoroute déserte au milieu de nulle part – vous avez peut-être entendu Mark Wahlberg chanter bruyamment les paroles de l’hymne queer de Lady Gaga « Born This Way ».

Faux et criant à moitié « Ne vous cachez pas dans le regret / aimez-vous simplement et vous êtes prêt », il jouait bien sûr le rôle du personnage principal de « Joe Bell » (dans les salles vendredi). « J’ai dû écouter cette chanson, et seulement cette chanson, pendant probablement deux mois », a déclaré Wahlberg lors d’un appel Zoom de Los Angeles.

Le film, tiré d’une histoire vraie, suit la randonnée à pied de Joe à travers le pays à partir du printemps 2013 – de La Grande, Oregon, en route vers New York – pour enseigner un message de tolérance et les effets néfastes de l’intimidation à tous ceux qui écouteront, des clients des bars aux auditoriums remplis les gens, comme un moyen d’honorer son fils gay de 15 ans, Jadin (Reid Miller).

Le Gaga-infusé scène, moins de 15 minutes dans le film, présente également à l’écran le fils Jadin. Malheureusement, c’est l’un des rares moments de lumière du film: les téléspectateurs apprennent plus tard que Jadin s’est suicidé après une attaque d’intimidation révélée dans des flashbacks. Le Jadin que nous rencontrons sur l’autoroute n’est que la vision de Joe.

Wahlberg, 50 ans, dit que le moment doux-amer permet à Joe d’imaginer à quoi aurait pu ressembler la vie s’il avait été un meilleur père et avait soutenu plus pleinement son fils à sa sortie.

Wahlberg a appris à «être un peu plus doux» avec ses enfants

Wahlberg – un père de quatre enfants – s’est senti obligé de faire le film.

« Joe apprenant ‘Oh, mon Dieu, je suis aussi responsable que ces enfants qui intimidaient mon fils, parce que je ne l’aimais pas comme il en avait besoin et je ne l’ai pas soutenu comme il en avait besoin.’ c’était évidemment très dévastateur », dit Wahlberg.

L’acteur a quatre enfants avec sa femme depuis près de 12 ans, le mannequin Rhea Durham : Ella, 17 ans ; Michel, 15 ans ; Brendan, 12 ans ; et Grace, 11.

Faire le film a mis au défi les prouesses parentales de Wahlberg. « J’étais plus strict avec mes enfants, et je pense qu’après avoir fait ce film, j’ai dit : ‘OK, eh bien, laisse-moi desserrer un peu les rênes.’ La meilleure façon de les amener à être complètement ouverts avec moi et à communiquer avec moi à propos de tout est d’être un peu plus doux. »

Wahlberg dit qu’il a abordé le sujet de l’intimidation avec ses propres enfants et à quel point il est essentiel « de toujours défendre quelqu’un d’autre qui est pris en charge et d’être un exemple ».

Miller, 21 ans, qui joue le fils de Wahlberg, a lui-même été victime d’intimidation en grandissant dans une petite ville du Texas. Ses aspirations artistiques ne correspondaient pas au moule traditionnel consistant à jouer au football ou à d’autres sports. Même dans un foyer de soutien, l’intimidation a fait des ravages.

« Si les gens ne vous connaissent pas et qu’ils sont trop jeunes ou trop inexpérimentés ou trop inexpérimentés pour comprendre à quel point les mots peuvent être puissants, ils diront simplement les choses les plus méchantes », dit-il. « C’était un grand point de connexion avec moi et Jadin, sachant que j’avais au moins une certaine expérience de savoir ce que c’est que de se sentir seul, de se sentir négligé par les gens autour de vous. »

Le vrai Joe Bell : « Un gars compliqué »

Wahlberg parle pensivement mais prudemment du vrai Joe Bell, qui n’est allé jusqu’au Colorado qu’en octobre 2013 avant qu’un camion ne le heurte mortellement sur l’autoroute, coupant tragiquement son trajet. L’acteur appelle Joe « un gars compliqué ».

« Il pensait qu’il faisait tout ce qu’il pouvait et devait pour protéger sa famille », a déclaré Wahlberg. « Il pensait qu’il avait vraiment évolué parce qu’il avait été maltraité dans son enfance. Et il s’est dit : ‘OK, eh bien, je ne bats pas mes enfants. Alors je fais déjà un meilleur travail.’ Mais il ne comprenait pas l’importance d’accepter vraiment, d’embrasser Jadin pour qui il était. »

Wahlberg espère que le message de Joe résonne à travers le film. « J’espère que cela touchera beaucoup de gens comme Joe à qui il allait parler à travers le pays », a déclaré Wahlberg.

Miller encourage les autres à se renseigner sur ceux qui leur tiennent à cœur. Demandez sincèrement à vos amis et à votre famille comment ils vont.

« Cela pourrait totalement changer la journée de quelqu’un et inévitablement aider le cours de sa vie simplement en sachant qu’il a quelqu’un comme vous sur qui s’appuyer », dit-il.

Et en cas de doute, canalisez « Born This Way ».

