Le film de Marilyn Monroe “Blonde” reçoit un contrecoup pour une représentation “cruelle” et une vue “anti-avortement”

“Blonde”, avec Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe, était très attendu et, après sa sortie, a fini par générer un immense contrecoup sur Internet. Le film est basé sur la description fictive de Joyce Carol Oates de la vie de Marilyn et n’est pas un biopic en soi, même s’il décrit des événements réels survenus dans la vie de Marilyn. Les téléspectateurs ont critiqué le film pour sa représentation sensationnaliste de sa vie, exploitant les événements traumatisants et même les trompant pour la réduire auxdits événements.

On parle beaucoup de la position “anti-avortement” du film, et beaucoup l’ont également qualifié de profondément misogyne. Il y a des scènes où un fœtus parle à Marilyn depuis son utérus avant sa fausse couche. Les commentaires du réalisateur Andrew Dominik sur le film n’aident pas non plus son cas. “C’est un film NC-17 sur Marilyn Monroe, c’est un peu ce que vous voulez, n’est-ce pas ? Je veux aller voir la version NC-17 de l’histoire de Marilyn Monroe », a-t-il déclaré à Screen Daily dans une interview.

Grace Randolph, une critique, a déclaré dans un tweet : « Je ne couvre pas #Blonde à quelque titre que ce soit… Je pense qu’un fantasme violent de NC-17 sur #MarilynMonroe se présentant comme une biographie – ou même si c’était franc d’être un fantasme – est assez épouvantable.

Fantasme de viol violent Filmer une histoire de viol d’une manière digne d’une cote NC-17 est totalement inapproprié pic.twitter.com/05vTmk8nI7 – Grâce Randolph (@GraceRandolph) 28 juillet 2022

Démystifier BLONDE et pourquoi vous ne devriez pas le regarder : un fil

L’exploitation, les histoires fabriquées et le faux rappel d’une femme qui ne peut pas se défendre et mérite mieux. pic.twitter.com/V5hEHDWYA4 — carleigh♀ (@remainsoflilies) 29 septembre 2022

Pourquoi je ne regarderai pas Blonde de Netflix pic.twitter.com/7hQWh8E9cb — . (@najethomson) 28 septembre 2022

J’ai eu l’extrême malheur de regarder Blonde sur Netflix hier soir et laissez-moi vous dire que ce film est tellement anti-avortement, tellement sexiste, tellement exploiteur. Je ne peux PAS le recommander MOINS. Ne regarde pas. Les scènes d’avortement en particulier sont terribles, mais tout le film l’est aussi. – Steph Herold (@StephHerold) 29 septembre 2022

#Blond est un film de torture exploitant, misogyne et limite qui réprimande une figure déjà tragique. De Armas est bonne mais la cruauté derrière le récit inventé et la direction floue enlève sa présence. Ce fut une expérience horrible. Pénible à regarder. Un ⭐️ ! pic.twitter.com/xQgjVCuoM8 — Gabriel T. Acevedo ️‍ Il, El, Ils (@Gabuchogram) 29 septembre 2022

La représentation de Marilyn par Blonde a clairement été un raté si l’on en croit la réaction du public.

