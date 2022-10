Le film de Mani Ratnam devient le plus gros succès de la première semaine au Tamil Nadu

Réalisé par le cinéaste primé National Mani Ratnam, l’épopée historique Ponniyin Selvan: I or Ponniyin Selvan Part 1 s’est avérée être un énorme succès car le film a rapporté plus de Rs 300 crore dans le monde. Avec Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Karthi, Jayam Ravi, Trisha, Sobhita Dhulipala et Prakash Raj, entre autres, le multi-star pan-indien continue de battre des records au box-office national et étranger.

Après être devenu le film le plus rapide à collecter Rs 100 crore brut au Tamil Nadu, le réalisateur de Mani Ratnam a maintenant créé un autre record en devenant le plus gros brut de la première semaine de l’État. Lyca Productions, la société de production du film, a utilisé ses poignées de médias sociaux et a partagé une vidéo qui disait : « Le plus gros chiffre d’affaires de la 1ère semaine de tous les temps au Tamil Nadu » avec la légende : « Entrer dans la 2e semaine avec style ! Écraser des records – atteindre des sommets ».

Manobala Vijaybalan, un célèbre analyste commercial, s’est rendu sur son compte Twitter et a partagé que le film avait rapporté Rs 127,68 crore au cours de la première semaine dans l’État du sud de l’Inde en tweetant, “#PonniyinSelvan TN Box Office termine la SEMAINE 1 avec succès. Jour 1 – ₹ 25,86 cr Jour 2 – ₹ 21,34 cr Jour 3 – ₹ 22,51 cr Jour 4 – ₹ 13,08 cr Jour 5 – ₹ 17,95 cr Jour 6 – ₹ 16,79 cr Jour 7 – ₹ 10,15 cr Total – ₹ 127,68 cr”

Basé sur la guerre de succession dans l’une des dynasties les plus fortes du monde – les Chola, Ponniyin Selvan I est applaudi pour sa narration magistrale, son spectacle visuel, ses performances brillantes, son intrigue captivante et son casting de stars massif. Les salles proposent des spectacles pleins à craquer depuis sa sortie mondiale le 30 septembre. Le deuxième volet, qui est la conclusion de la série, sortira l’année prochaine en 2023, comme le révèle le générique de clôture.