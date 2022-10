Le film de Mani Ratnam devient le plus gros grossiste Rs 100 crore au Tamil Nadu

L’épopée historique de Mani Ratnam Ponniyin Selvan: I or Ponniyin Selvan Part 1 continue de battre des records au box-office. Le multi-star pan-indien mettant en vedette Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Karthi, Jayam Ravi, Trisha, Sobhita Dhulipala et Prakash Raj, entre autres, est maintenant devenu le film le plus rapide à franchir la barre des 100 crores Rs au Tamil Nadu.

La société de production du film, Lyca Productions, a pris ses commandes sur les réseaux sociaux le jeudi 6 octobre et a partagé l’annonce avec une vidéo qui disait : « Plus de 100 crores de chiffre d’affaires le plus rapide au Tamil Nadu », accompagné d’une légende : « #PS1 – Records battus , un à la fois!”.

L’analyste commercial Manobala Vijayabalan a partagé les revenus quotidiens du film de Mani Ratnam dans l’État en tweetant, “#PonniyinSelvan TN Box Office Day 1 – ₹ 25,86 cr Day 2 – ₹ 21,34 cr Day 3 – ₹ 22,51 cr Day 4 – ₹ 13,08 cr Jour 5 – ₹ 17,95 cr Jour 6 – ₹ 16,79 cr Total – ₹ 117,53 cr FORT maintien.”

Après avoir pris une ouverture tonitruante de Rs 69,71 crore lors du week-end d’ouverture au Tamil Nadu, Ponniyin Selvan, basé sur le roman épique du même nom de Kalki Krishnamurthy, a franchi la barre des Rs 100 crore le cinquième jour de sa sortie et a frappé Rs 117,53 crore en six jours.

Basé sur la guerre de succession dans l’une des dynasties les plus fortes du monde – les Cholas, la fiction épique historique est applaudie pour sa narration magistrale, son spectacle visuel, ses performances brillantes, son intrigue captivante et son casting de stars massif. Les salles proposent des spectacles pleins à craquer depuis sa sortie mondiale le 30 septembre.

Ponniyin Selvan I ou Ponniyin Selvan Part 1, une comédie musicale AR Rahman, est diffusée dans les salles en versions 2D et IMAX 2D en langues tamoule, hindi, télougou, kannada et malayalam. La version finale sortira l’année prochaine en 2023, comme révélé dans le générique de clôture.