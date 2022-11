Le film de Madhur Bhandarkar revisite les horreurs de Covid-19, dépeint l’épreuve pandémique de l’homme ordinaire

Pendant les temps difficiles de Covid-19, le monde a changé son mode de fonctionnement. Qu’il s’agisse de l’occupation des transports, tout a changé car le monde était sous verrouillage. Pendant près de deux ans, les Indiens ont été piégés à l’intérieur de leurs maisons.

Pour certains, le confinement était amusant car ils ont eu l’opportunité d’être avec leur famille tandis que pour d’autres, c’était une lutte quotidienne pour lutter contre les moyens de subsistance. Le prochain film de Madhur Bhandarkar, India Lockdown, avec Shweta Basu Prasad, Aahana Kumra, Prateik Babbar et Sai Tamhankar, dépeint l’horreur du verrouillage de Covid-19.





Jeudi, les réalisateurs du film ont sorti la bande-annonce tant attendue de India Lockdown. Les internautes ont fait l’éloge de la bande-annonce car ils sont capables de s’identifier au scénario. L’un d’eux a écrit: “Shweta basu trop bien, elle est super sous-estimée et attend le film dans 2 semaines.”

Plus tôt, chez DNA, nous avons parlé au réalisateur primé au National Award, Madhur Bhandarkar, et lui avons posé des questions sur sa décision de choisir une femme de premier plan de l’industrie cinématographique du Sud dans Babli Bouncer et lui avons également demandé son opinion sur le débat Nord contre Sud. Parlant de ce dernier, Madhur Bhandarkar a déclaré à DNA : “Honnêtement, je ne me penche pas du tout là-dessus. Pour moi, c’est un film, c’est du cinéma indien. J’avais l’habitude de livrer des cassettes vidéo et j’ai regardé toutes sortes de films en hindi. , Marathi et Sud. Je n’ai jamais fait de distinction.

Il a ajouté: “Il fut un temps où, comme Bombay, Roja, Hindustani, Pushpak, Appu Raja, c’étaient tous des films du sud de l’Inde qui réussissaient au box-office. Donc, nous ne regardons jamais de son point de vue que c’est un Film du sud de l’Inde. La langue peut être différente, mais pour moi, c’est un film indien. Pour moi, tout le monde est une grande star. Pour moi, Shah Rukh Khan et Ram Charan, les deux sont de grandes stars. Et à l’heure actuelle où est OTT, nous regardons tous toutes sortes de cinéma, y ​​compris le tamoul et le malayalam. J’ai toujours dit “l’art n’a pas de frontières, en particulier les films”.