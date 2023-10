Le film de Lokesh Kanagaraj est un « blockbuster » avec la « meilleure performance de tous les temps » de Thalapathy Vijay, selon les téléspectateurs

Leo marque la deuxième collaboration de Thalapathy Vijay et Lokesh Kanagaraj après leur film à succès Master en 2021.

Le film tamoul le plus attendu de l’année, Leo avec Thalapathy Vijay et réalisé par Lokesh Kanagaraj est enfin sorti en salles le 19 octobre. Avec également Sanjay Dutt, Trisha, Arjun, Gautham Vasudev Menon et Mysskin entre autres, l’artiste bourré d’action a déjà gagné plus de Rs 100 crore grâce à la vente anticipée de billets.

Fans et cinéphiles sont allés voir le premier jour de la première projection du film, qui a débuté dès 4 heures du matin dans différentes villes, et ont partagé leurs opinions sur la plateforme de microblogging X, anciennement appelée Twitter. La performance de Vijay est saluée comme son « meilleur acte en carrière » et le film a déjà été déclaré « blockbuster sûr » après ses émissions matinales.

Partageant sa critique de Leo, un internaute a écrit : « Fabuleuse 1ère mi-temps et une 2ème mi-temps décente. La 2ème mi-temps a eu 2 grands moments, y compris ce point culminant. Performance maximale de #Vijay dans chaque scène. Je le regarde à nouveau dans les cinémas pour le point culminant. & la 1ère mi-temps. #LCU ou pas, regardez dans les salles et découvrez comment respecter les créateurs. Et pas de spoilers s’il vous plaît. »

« LEO – La première moitié elle-même a obtenu une superbe valeur de répétition avec deux blocs d’action remplis de tension solide et les surprises ont été parfaitement mélangées sans affecter le flux du scénario. Quelques instants dans la seconde moitié seront un régal pour les fans. Je regarderai le Count 2 en version IMAX ce samedi », lit-on dans un autre post.

Prédisant que la star de Thalapathy Vijay battra des records au box-office, un autre cinéphile a écrit : « Repose en paix, records au box-office. #Leo est une note nécrologique pour tous les records de collection. c’est bon. C’est vraiment doux et dur à cuire, littéralement !! ».

Leo marque la deuxième collaboration entre l’acteur et le cinéaste après leur film à succès Master en 2021. Le réalisateur a créé Lokesh Cinematic Universe (LCU) en fusionnant les intrigues de ses deux films précédents, Kaithi et Vikram. On suppose que Leo est le troisième film de LCU.

