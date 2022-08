Le film de Kiccha Sudeep entre dans le club Rs 100 crore

Le film de Kiccha Sudeep, Vikrant Rona, s’est bien comporté au box-office, le film est entré dans le club Rs 100 crore en 555 jours. Vikrant Rona, qui met en vedette Jacqueline Fernandez, Nirup Bhandari et Neetha Ashok aux côtés de Kiccha Sudeep, a collecté Rs 110 dans le monde.

L’analyste commercial Sumit Kadel a tweeté: “Vikrant Rona a réussi à gagner 110 crores de roupies dans le monde lors de son premier week-end. Le film est sur le point d’entrer bientôt dans la zone de profit. Il a écrit: “#VikrantRona a franchi la barre des 100 cr Rs en 5 jours, le total représente environ 110 cr Rs dans le monde. Le film atteindra bientôt le seuil de rentabilité, le bouche à oreille du public est positif. Les collections en hindi ont également franchi la barre des 6 cr Rs aujourd’hui. . félicitations @KicchaSudeep #KichhaSudeep (sic).

#VikrantRona a franchi la barre des 100 cr ₹ en 5 jours, le total s’élève à environ 110 cr ₹ dans le monde. Le film atteindra bientôt le seuil de rentabilité, le bouche à oreille du public est positif. Les collections en hindi ont également franchi la barre des 6 cr aujourd’hui.. félicitations @KicchaSudeep #KichhaSudeep pic.twitter.com/mOukKK2KCM– Sumit Kadel (@SumitkadeI) 1 août 2022

Pendant ce temps, la star de Vikrant Rona, Kiccha Sudeepa, a déclaré lors d’un récent événement à Mumbai qu’il ne voulait pas “généraliser” le succès des films du Sud car il pense que si Bollywood n’avait pas de bon travail à offrir, cela n’aurait pas duré. cette longue.

LIS: Vikrant Rona: Salman Khan révèle pourquoi il soutient la vedette de Kiccha Sudeep, dit “de nos jours, les films du Sud sont …”

“Beaucoup de films sont tournés en un an, tous les films ne marchent pas bien. Quelques films le font, quelques films non. Cela ne veut pas dire que nous généralisons et disons que (l’industrie) domine. Il sont de bons moments pour tout. Si l’industrie cinématographique hindi ne faisait pas de grands films, si elle n’avait pas de gens formidables, comment pourriez-vous survivre pendant tant d’années ? » il a dit PTI.

Faisant une comparaison avec le joueur de cricket Virat Kohli, qui est actuellement aux prises avec la forme, Sudeepa a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant que les choses ne se remettent sur les rails.

“C’est juste une question de (temps)… C’est comme si Virat Kohli était hors de forme pendant un moment. Allez-vous lui retirer ses records ? Ça ne marche pas comme ça… Chaque industrie se tient à son potentiel ,” il ajouta.

Kiccha Sudeepa, 48 ans, a déclaré que l’échange culturel qui se produit entre les industries indique que les artistes sont absolument sécurisés.

Citant Vikrant Rona comme exemple, l’acteur a déclaré que le film montre comment les collaborations fonctionnent entre les industries, avec Salman Khan présentant le film et Jacqueline Fernandez en vedette.

“Nous collaborons avec des films hindi, monsieur (Khan) soutient maintenant notre film… Au sein de l’industrie, pourquoi viendrait-elle (Fernandez) faire cela, pourquoi l’appellerions-nous ?” Hyderabad, il y va (pour le tournage) et revient. Pourquoi ferait-il ça? Nous sommes tous en sécurité. C’est une belle chose d’échanger des idées, de collaborer… Je pense que c’est une belle atmosphère que nous avons”, a déclaré Sudeepa.