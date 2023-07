Le film de Kartik Aaryan-Kiara Advani franchit Rs 100 crore dans le monde, déclaré hit

Kartik Aaryan, le drame romantique Satyaprem Ki Katha de Kiara Advani franchit Rs 100 crore dans le monde, déclaré hit.

Le blockbuster Jodi de Kartik Aaryan et Kiara Advani a une fois de plus laissé un impact sur le public avec leur prochain film Satyaprem Ki Katha. Le film s’est ouvert à une réponse positive du public et a également laissé une marque au box-office alors que le film franchit la barre des 100 crores de roupies dans le monde.

Satyaprem Ki Katha a collecté Rs 9.25 Cr. le jour 1 et après avoir vu une légère baisse le jour 2, le film s’est bien comporté le premier week-end et a collecté Rs avec sa collection de 10,10 Cr le premier samedi et a collecté le montant le plus élevé le jour 4 dimanche avec 12,15 Cr.

Le film a dépassé le test crucial du lundi en gagnant Rs 4,25 crore et a franchi la barre des Rs 50 crore au cours de la première semaine de sa sortie. le film a franchi les 50 Cr. marque d’avance sur laquelle le jour 8 jeudi, le film recueilli 3 Cr. Alors que le film a collecté Rs 2,85 crore le deuxième vendredi, il a enregistré un bond massif de 70% le deuxième samedi et a collecté Ra 4,75 crore. Dimanche, le film a collecté 5,23 crores de Ra en se dirigeant vers le club des super hits. Maintenant, le film a collecté Rs 2 crore lundi, ce qui fait Rs 68,06 crore net en 12 jours, et a franchi la barre des Rs 100 crore au box-office mondial.

Barré par Sameer Vidwans, Satyaprem Ki Katha marque une collaboration massive entre NGE et Namah Pictures. Le drame romantique met en vedette Kartik Aaryan et Kiara Advani ainsi que Gajraj Rao, Supriya Pathak et Rajpal Yadav dans des rôles clés. En plus des chansons romantiques et dramatiques et des chartbusters, le film délivre également un message social et est aimé par le public. Sorti le 29 juin, les performances des acteurs dans le film ont été appréciées par le public et ont fait du film un succès.

Lire la critique du film Satyaprem Ki Katha : Bouffée d’air frais imparfaite mais indispensable de Bollywood, Kiara-Kartik brille de mille feux