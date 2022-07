Le film de Kartik Aaryan en conflit avec le réalisateur de Karan Johar est reporté à 2023

Kartik Aaryan et Karan Johar ont une histoire, et nous la connaissons tous. Maintenant, préparez-vous à assister à un méga affrontement au box-office, alors que Shehzada de Kartik s’affrontera avec le réalisateur de Johar, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Le prochain film d’Aaryan devait initialement sortir en novembre. Mais maintenant, le film a été reporté au week-end de la Saint-Valentin de l’année prochaine, le 10 février 2023.

À la même date, Karan Johar marque son retour en tant que réalisateur avec Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, qui met en vedette Alia Bhatt et Ranveer Singh en tête. La production de Dharma avait annoncé la date de sortie officielle il y a des mois, et maintenant Kartik a rendu ce week-end plus intéressant avec son film.

L’expert en commerce Taran Adarsh ​​a annoncé la nouvelle du report sur ses réseaux sociaux et a écrit : “#Xclusiv… KARTIK AARYAN – KRITI SANON : ‘SHEHZADA’ SE DÉPLACE EN 2023… #Shehzada – qui devait sortir sur les écrans le 4 Nov 2022 – sortira maintenant l’année prochaine : Dans *cinémas* 10 février 2023 Week-end #ValentinesDay… Stars #KartikAaryan et #KritiSanon… Réalisé par #RohitDhawan.

#Shehzada est produit par #BhushanKumar, #KrishanKumar, #AlluAravind, #SRadhaKrishna et #AmanGill.”

Voici le poste







Pour les non-initiés, Kartik et Karan ont du mauvais sang entre eux. Les deux ne pouvaient pas s’entendre pendant la production de Dostana 2 et Kartik a été invité à quitter le projet. Après cela, il y a eu mauvaise presse, et nous savons tous comment il a réussi à limiter ces dommages avec ses performances dans des films comme Dhamaka et le récent Bhool Bhulaiyaa 2. Cependant, cet affrontement sera assez intéressant pour voir comment un film va affecter l’autre.

Shehzada de Kartik est le remake officiel du blockbuster de tous les temps d’Allu Arjun, Alla vaikunkapuramulo, et il met en vedette Kriti Sanon, co-vedette de Lukka Chuppi de Kartik, à l’opposé. Les fans de Kartik regarderont certainement la sortie, et ils pourraient trouver cet affrontement assez intéressant.