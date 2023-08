Le film de Karan Johar tient bien lundi, gagne Rs 7 crore

Les collections du box-office Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani devraient franchir la barre des 100 crore Rs.

Le premier lundi est toujours crucial pour les perspectives à long terme d’un film. Alors que l’euphorie du week-end s’estompe, la réalité des succès en semaine et la plupart des films connaissent des chutes drastiques dans les collections. Ceux qui ne le font pas sont réputés avoir «réussi le test du lundi». Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar semble l’avoir fait aussi, malgré une baisse substantielle de ses collections au box-office.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a gagné Rs 7 crore net sur le marché intérieur lundi, environ 62% de moins que ses collections du dimanche de Rs 18 crore. La baisse est substantielle mais modérément bonne aussi. S’il évite des baisses importantes au cours de la semaine restante, le film devrait bien fonctionner au cours de la première semaine. Étant donné qu’il n’y a pas de sorties majeures pour voler son tonnerre cette semaine, le film de Karan Johar pourrait bien réussir à long terme.

La collection de quatre jours du film en Inde s’élève maintenant à Rs 52,92 crore net. Ce qui a aidé les perspectives de Rocky Aur Rani…, ce sont ses collections à l’étranger. Le film a rapporté plus de 4 millions de dollars à l’étranger, ce qui a porté son chiffre d’affaires mondial à Rs 97,50 crore en quatre jours. Il franchira mardi la barre des 100 crores dans le monde et devrait également envisager de franchir cette barre sur le marché intérieur d’ici sa deuxième semaine.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani marque le retour de Karan Johar à la réalisation d’un long métrage après presque sept ans. Le film met en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt en tant que couple titulaire, qui viennent de différentes familles et origines culturelles à Delhi. L’histoire tourne autour d’eux qui changent de maison afin de se convaincre eux-mêmes et leurs familles de leur amour.

Le film a été salué par la critique pour être plus progressiste que les sorties précédentes de Johar et aussi pour sa narration aérée malgré une durée de 2 heures 50 minutes. Les performances de Ranveer Singh et Alia Bhatt ainsi que les acteurs de soutien, principalement Jaya Bachchan et Tota Roy Chowdhury, ont également été salués.