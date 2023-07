Le film de Karan Johar frappe 80 crore ₹ dans le monde lors du premier week-end

Les collections au box-office de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani se rapprochent de Rs 100 crore.

Karan Johar est de retour en force. La dernière sortie du cinéaste Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a pris un bon départ au box-office, montrant une croissance chaque jour depuis sa sortie. La star de Ranveer Singh et Alia Bhatt a gagné Rs 46 crore au niveau national lors de son week-end d’ouverture, dont Rs 19 crore dimanche même. Il s’agit du quatrième week-end d’ouverture le plus élevé pour un film de Bollywood cette année, derrière seulement Pathaan, Adipurush et Tu Jhoothi ​​Main Makkaar.

Selon les initiés de l’industrie, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a gagné Rs 19 crore dimanche sur le marché intérieur, portant son total de trois jours à Rs 46 crore. Ses performances à l’étranger sont également bonnes, ce qui a porté son décompte mondial au cours de son premier week-end à Rs 80 crore selon les premières estimations. Cela signifie que le film devrait franchir la barrière des Rs 100 crore d’ici mardi et est prévu pour une bonne première semaine. Le film s’est ouvert à des nombres relativement faibles mais s’est développé grâce à un bon bouche à oreille.

Karan Johar est revenu à la réalisation avec le film après presque sept ans. Le film met également en vedette Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan dans des rôles clés. Le film a été félicité pour sa narration et ses performances avec des éloges particuliers pour être plus progressiste que les films précédents de Johar. Tout cela a également contribué à faire avancer les affaires du film.

Les analystes commerciaux prédisent que si le film peut maintenir sa croissance, il est sur la bonne voie pour un transport à vie de Rs 200 crore. Cependant, cela dépend entièrement de la façon dont le film se déroule le lundi, le premier jour de la semaine. Éviter une chute brutale permettra de continuer à faire du bon travail également en semaine.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est l’histoire du couple titulaire, un voyou punjabi et une intellectuelle bengali, qui doivent surmonter leurs différences culturelles et l’opposition de leurs familles. Le film aurait été réalisé avec un budget de Rs 160 crore.