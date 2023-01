Le film de Kapil Sharma obtient enfin une date de sortie, l’acteur dit que “la commande la plus attendue arrive enfin”

Kapil Sharma devrait faire son retour à Bollywood après cinq ans avec Zwigato, une satire sociale sur l’économie de la livraison de nourriture en Inde qui tire son nom de la combinaison des noms des deux géants de la livraison de nourriture Swiggy et Zomato. Le film est réalisé par Nandita Das et produit par Applause Entertainment.

Après avoir eu sa première mondiale au Festival international du film de Toronto en septembre 2022, sa première asiatique au Festival international du film de Busan en octobre de l’année dernière et sa première indienne au Festival international du film de Kerala le mois dernier, le film est prêt pour sa sortie en salles le 17 mars. , 2023.

Le comédien, qui anime The Kapil Sharma Show sur Sony TV, a partagé la date de sortie du film sur ses réseaux sociaux le vendredi 20 janvier et a écrit : “La commande la plus attendue de l’année arrive enfin ! Zwigato. Au cinéma le 17 Mars. Une histoire réconfortante sur un livreur de nourriture.





Le réalisateur Nandita Das met en lumière la vie des gens ordinaires dans la réalité socio-économique émergente d’une Inde numérique où l’embauche et le licenciement deviennent rapidement la norme. Soulignant le rôle de l’économie des concerts à venir, le film, qui se déroule à Bhubaneswar, tourne autour du directeur d’usine Manas, joué par Kapil, qui perd son emploi avec l’apparition de COVID-19.

Pour soutenir sa famille de cinq personnes, dont sa femme Pratima, jouée par Shahana Goswami, deux enfants et sa mère vieillissante, Manas parvient à trouver un emploi de livreur de nourriture avec l’application appelée Zwigato dans laquelle il se débat avec le monde de notations et algorithmes. Ce système de notation l’empêche un jour d’accéder à l’application, ce qui le rend à nouveau sans emploi.

Kapil avait fait une pause dans son émission d’humour pour tourner le film à Odisha. Avant Zwigato, il est également apparu dans quelques autres films de Bollywood tels que Kis Kisko Pyaar Karoon et Firangi.