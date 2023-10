Le film Tejas de Kangana Ranaut est sorti en salles vendredi, on la voit en train d’approuver Tejas Gill, un officier de l’armée de l’air dans le film. Le premier jour, le film a démarré lentement au box-office et n’a récolté que Rs 1,25 crore.

En ce qui concerne la collection du deuxième jour, le film n’a montré aucune croissance. Selon les premières estimations de Sacnilk.com, Tejas a gagné Rs 1,25 crore le jour 2, ce qui est le même que la collecte du jour 1. La collection totale de films s’élève désormais à Rs 3 crore.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut s’est rendue sur Instagram et a demandé à ses fans de regarder le film. Elle a partagé une vidéo dans laquelle on l’entend dire : “”Amis, mon film Tejas est sorti en salles hier. Quiconque a vu ce film nous a apporté beaucoup d’appréciation et de bénédictions. Mais mes amis, après Covid 19, notre industrie cinématographique hindi n’a pas pu se rétablir totalement. 99% des films n’ont même pas de chance de la part du public. Je sais qu’à notre époque, tout le monde a un téléphone portable et une télévision à la maison. Mais le visionnement communautaire, dans les salles, qui constitue depuis le début une partie importante de notre civilisation. La danse, les arts… toutes les danses, les folklores… sont essentiels. C’est donc ma sincère demande au public des films hindi et spécialement des multiplexes… si vous avez aimé Uri, Mary Kom et Neerja, vous aimerez aussi Tejas.





Partageant la vidéo, elle a écrit : “Même avant que la fréquentation des salles de cinéma ne baisse drastiquement après la covid, cela est devenu très rapide. De nombreux cinémas ferment leurs portes et même après des billets gratuits et de nombreuses offres raisonnables, la baisse drastique de la fréquentation se poursuit. Demander aux gens de regarder des films dans cinémas et profitez-en avec votre famille et vos amis, sinon ils (les théâtres) ne pourront pas continuer. Merci.”