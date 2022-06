Le film de Kamal Haasan continue sa course de rêve et écrase Rs 350 crore dans le monde

Collecte au box-office de Vikram jour 17 : L’artiste d’action du réalisateur Lokesh Kanakaraj, Vikram, continue de battre des records au box-office, même s’il a touché sans effort le chiffre magique de Rs 350 crores le week-end dernier, selon un rapport du Times of India. Le multi-vedettes interprété par Kamal Haasan, Vijay Sethupathi et Fahad Faasil, qui est sorti le 3 juin, est entré dans son troisième week-end le 18 juin et est sorti avec brio. Le film, qui a été déclaré un succès absolu compte tenu de son succès au box-office, à la fois national et mondial, se rapproche lentement de la barre des 400 crore Rs dans le monde, car il détient plus de 700 écrans dans le monde. Selon le rapport TOI, le film a bénéficié d’émissions matinales spéciales à Chennai et dans d’autres régions du Tamil Nadu, car il a reçu une réponse écrasante dans l’État depuis sa sortie. Notamment, Vikram est le film le plus rentable du Tamil Nadu.

LIS: Vikram box-office jour 16: Le film de Kamal Haasan BAT Baahubali 2 pour devenir le plus gros succès du Tamil Nadu





Vendredi, l’équipe de Vikram a organisé une énorme rencontre à succès pour marquer les records de tous les temps que le film battait. L’événement a réuni une foule de dignitaires, dont le réalisateur Lokesh, l’acteur Kamal Haasan, le directeur musical Anirudh et Udhayanidhi Staline.

S’exprimant à cette occasion, Udhayanidhi, dont Red Giant Movies détient les droits de distribution du film pour le Tamil Nadu, a révélé : « Nous savions que le film deviendrait un succès, mais nous ne savions pas qu’il deviendrait un si grand succès. Nous sommes entrés dans la troisième semaine et juste la part elle-même est de Rs 75 crores. Jusqu’à présent, aucun cinéma tamoul n’a gagné autant. Le film est toujours aussi fort. Autant que je sache, la pression pour les billets pour ce film va être là pour encore cinq à six semaines. «

Sanjay Wadhwa, directeur général d’AP International, qui est le partenaire de distribution international du film, a déclaré que le film avait battu des records dans chaque pays.

« Je serai heureux de vous informer que les collections à l’étranger de Vikram atteindront Rs 100 crores d’ici lundi », a-t-il informé.

Au Kerala, le film, distribué par le producteur Shibu Thameens, a déjà rapporté Rs 35 crores vendredi, le plus élevé pour un film tamoul au Kerala jusqu’à présent.

Le film a été une aubaine pour l’industrie cinématographique et les théâtres, qui avaient été durement touchés par la pandémie. Les performances pionnières du film, selon les experts, donneront un grand coup de pouce à l’industrie cinématographique.