Le film de Jonathan Majors « Magazine Dreams » obtient une date de première après que Disney ait retiré le film

CNN

—



Le film de musculation de Jonathan Majors, « Magazine Dreams », obtient une date de sortie après que Disney ait précédemment retiré le titre de sa liste de films au milieu des problèmes juridiques de Majors.

Le PDG de Briarcliff Entertainment, Tom Ortenberg, a déclaré mercredi à CNN que la société avait acquis les droits de distribution nationale du film, qui sortira en salles début 2025.

Majors, qui est déjà apparu dans « Creed III », ainsi que dans le film Marvel de Disney « Ant-Man and the Wasp : Quantumania » et dans la série Disney+ « Loki », incarne un bodybuilder amateur dans « Magazine », qui met également en vedette Haley Bennett.

« ‘Magazine Dreams’ est une expérience viscérale qui remet en question les perceptions d’ambition et d’identité », a déclaré Ortenberg dans un communiqué. « La performance transcendante de Jonathan Majors dans le rôle de Killian Maddox restera sans aucun doute dans les mémoires comme l’un des rôles les plus convaincants et transformateurs de l’histoire récente du cinéma. »

Briarcliff Entertainment est également le distributeur du prochain film « The Apprentice », qui raconte les transactions immobilières de l’ancien président Donald Trump à New York dans les années 1980 et met en vedette Sebastian Stan dans le rôle de Trump, la star de « Succession » Jeremy Strong dans le rôle de Roy Cohn et Oscar- a nommé l’actrice de « Borat 2 » Maria Bakalova dans le rôle d’Ivana Trump.

« Magazine Dreams » a été initialement acquis par Searchlight après avoir été acclamé au Sundance Film Festival l’année dernière. Sa sortie était prévue pour décembre, mais a été retiré du calendrier de sortie de Disney juste avant le début du procès des Majors.

En décembre, un jury new-yorkais a déclaré Majors coupable d’agression et de harcèlement envers son ancienne petite amie lors d’une dispute conjugale. Il a été reconnu coupable d’un chef d’agression imprudente au 3e degré et d’une accusation non pénale de harcèlement en tant que violation.

Majors, qui avait précédemment plaidé non coupable de toutes les accusations, a été acquitté d’une autre accusation de voies de fait et d’un chef de harcèlement aggravé. Il a évité la prison, mais a été condamné à un programme obligatoire de prévention de la violence domestique en personne de 52 semaines.

Les majors devaient reprendre son personnage de Marvel dans ce qui était auparavant intitulé « Avengers : The Kang Dynasty », ainsi que « Avengers : Secret Wars », mais Marvel a annoncé en juillet que « Kang Dynasty » serait remplacé par « Avengers : Doomsday ». », mettant en vedette le retour de Robert Downey Jr. au MCU.

Dan Heching de CNN a contribué à ce rapport.