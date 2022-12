Le film de James Cameron franchit la barre des Rs 100 crore

Avatar : la voie de l’eau, la suite du film Avatar de 2009, a fait ses débuts dans les salles indiennes le 16 décembre, 13 ans après la sortie initiale d’Avatar. Avec un crore stupéfiant de Rs 40 au box-office, Avatar 2 est devenu le deuxième plus grand début hollywoodien de tous les temps en Inde. Jour 2, 17 décembre, le film a surpassé toutes les prévisions et a vu une augmentation significative de sa prise. Avatar 2 a levé plus de Rs 100 crore en seulement deux jours !

Selon les estimations du commerce, le film réalisé par James Cameron réalisé entre Rs. 40,50 crore et Rs. 50 crore le premier jour de sa sortie le 16 décembre. Avatar 2 est donc désormais le deuxième plus grand premier box-office sur le marché indien. Le premier était le film Avengers: Endgame de 2019, qui a rapporté Rs 53,10 crore le premier jour de sa sortie. Selon des modèles récents, Avatar 2 a terminé le jour 2 avec des ventes entre Rs 44 et Rs 46 crore. Cela représente une augmentation significative par rapport à sa collection Day 1.

Il a une valeur globale stupéfiante de Rs 1500 crore. Avatar 2 devrait rapporter plus de Rs 130 crore au cours de son premier week-end en Inde. Si tout fonctionne, le film pourrait même rapporter plus de Rs 200 crore au cours de sa première semaine !

Parlant des premières estimations, Ramesh Bala a écrit: “Le deuxième jour, #AvatarTheWayOfWater a collecté 45 Crs Nett au Box Office de l’Inde. Premières estimations.”

Lisez aussi : Avatar, la voie de l’eau : un homme d’Andhra Pradesh meurt d’une crise cardiaque en regardant le film de James Cameron

Dévoilant des détails sur le jour 1, Taran Adarsh ​​a écrit : “#Avatar est FANTABULEUX le jour 1… #Les marchés du Sud sont en OVERDRIVE, DES CHIFFRES HISTORIQUES… #Le Nord va de TRÈS BON à EXCELLENT… A la possibilité de se développer dans les poches de masse… Ven ₹ 41 cr + Nett BOC. #India biz. Toutes les versions. #AvatarTheWayOfWater #Avatar2.”

De plus, Avatar a suivi un marin paraplégique Jake Sully, joué par Worthington, qui devient un champion improbable pour les Na’vi, les humanoïdes intelligents de 10 pieds de haut et à la peau bleue, dans leur lutte pour la survie.