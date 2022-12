Le film de James Cameron bat Spider-Man No Way Home, mais pas Avengers Endgame

Avatar: The Way of Water Collection au box-office indien Jour 1: La vision de James Cameron a également un énorme fan en Inde. Même 13 ans après Avatar (2009), la suite de l’aventure épique démarre sur une note énorme, et elle a même dépassé le record du dernier blockbuster Marvel Spider-Man : No Way Home.

L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a partagé les chiffres du premier jour, le dernier réalisateur de James Cameron a gagné 41 crores de roupies dans les quatre langues. Avatar 2 est sorti en anglais, hindi, tamoul, télougou et malayalam. Sur son Twitter, Taran a écrit : “#Avatar est FANTABULEUX le jour 1… #Les marchés du Sud vont sur un OVERDRIVE, des CHIFFRES HISTORIQUES… #Le Nord va de TRÈS BON à EXCELLENT… A la possibilité de se développer dans les poches de masse… Ven ₹ 41 cr + Nett BOC . #India biz. Toutes les versions. #AvatarTheWayOfWater #Avatar2.”

Voici le tweet

#Avatar est FANTABULEUX le jour 1… #Sud les marchés sont en OVERDRIVE, CHIFFRES HISTORIQUES… #Nord va de TRÈS BON à EXCELLENT… A la possibilité de se développer dans des poches de masse… Ven ₹ 41 cr + Nett BOC. #Inde biz. Toutes les versions. #AvatarTheWayOfWater #Avatar2 pic.twitter.com/n1rIP8aTPh— taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 17 décembre 2022

Le film a battu le blockbuster de l’année dernière de Marvel, Spider-Man No Way Home. Mais il n’a pas réussi à surpasser l’ouverture du mastodonte Avengers Endgame. Suivant la tendance, il serait prudent de prédire Avatar: The Way of Water collectant Rs 100 crore lors du week-end d’ouverture lui-même.