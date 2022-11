Le film de James Cameron bat des records et vend 15 000 billets en 3 jours

L’Inde a accueilli le plus grand spectacle cinématographique et le film de la génération Avatar : The Way Of Water à bras ouverts avec une ouverture d’avance exceptionnelle ! Spectacle visuel de la décennie qui ramènera les familles au cinéma avec une sortie généralisée en six langues à travers l’Inde (anglais, hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam), la magie de James Cameron a déjà conquis le public indien.

Une nouvelle référence des records au box-office semble avoir eu lieu. La suite d’Avatar démarre du bon pied en vendant plus de 15 000 billets en 3 jours d’ouvertures anticipées dans des formats premium, 45 écrans, avec encore 3 semaines avant la sortie ! Plus de spectacles sont ouverts aujourd’hui à travers l’Inde !

Indiquant un box-office prometteur et fantastique en décembre, la réponse de réservation anticipée a apporté une joie immense aux propriétaires de théâtres indiens ! Alors que le film se prépare pour sa sortie massive le mois prochain, la tendance précoce de la vitrine de réservation à l’avance est un signe encourageant pour un grand blockbuster dont tout le monde peut être témoin.

Kamal Gianchandani – PDG – de PVR Pictures partage : « James Cameron et ses films ont toujours créé de la magie au box-office indien et le public attendait ce spectacle ! Il y a eu une réponse massive sur la réservation à l’avance même s’il ne s’agit que des formats premium et avec tous les autres formats qui ouvrent aujourd’hui, nous nous attendons à un nombre énorme à venir !. “

Rajender Singh Jyala, directeur de la programmation chez INOX Leisure Limited, a ajouté : « La suite d’Avatar sera un divertissement familial massif auquel les gens de toutes les générations seront témoins. Toutes nos émissions au format premium dans la plupart des propriétés INOX ont déjà été vendues, ce qui est une excellente nouvelle pour nous. Le nombre de réservations augmentera considérablement une fois que nous aurons ouvert les réservations des formats 3D et 2D habituels. »

Devang Sampat, PDG de Cinepolis, a déclaré : “Quand Avatar est sorti il ​​y a 13 ans, nous avons été fascinés de voir la réponse massive au film. C’était un blockbuster à l’époque et il domine toujours le cœur des cinéphiles. Notre public a toujours été douché un grand amour pour les artistes plus grands que nature et en une journée seulement, nous avons recueilli des réponses phénoménales au film à travers l’Inde. Regardez le film à Cinépolis Real D 3D – la meilleure technologie 3D au monde. Avatar : The Way of Water sortira en salles le 16 décembre 2022.