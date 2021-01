En 2020, un dirigeant de Nokia a taquiné un partenariat entre la société et le dernier film de James Bond pour montrer le dernier smartphone Nokia de son époque, qui était 2019.

le 007 film Pas le temps de mourir devait initialement sortir en salles en avril 2019 jusqu’à ce que le départ du réalisateur et co-scénariste original du film, Danny Boyle, entraîne des retards, encore repoussés après le début de la pandémie COVID-19. Le film devait sortir en avril 2021 jusqu’à ce qu’un retard plus récent soit annoncé.

Un rapport de Le soleil ont cité des initiés de l’industrie qui étaient au courant d’au moins une partie des raisons du dernier retard du film. Il a été rapporté que les accords de marque conclus par les marques pour le film, qui a été partiellement tourné en 2019 en 2020, présenteraient des technologies et des produits qui seraient bien dépassés au moment de leur sortie en 2021.

Mais au moment où le film sortira maintenant, il semblera que Daniel Craig et tous les autres membres de la distribution portent quelque chose qui est sorti depuis des lustres. Ce n’est pas vraiment le but de ces offres[…] Les grandes entreprises de technologie veulent que les stars aient tous les nouveaux produits à venir pour les aider à les promouvoir et à les vendre aux fans. […] Cela signifie que certaines scènes devront être soigneusement éditées et examinées pour mettre les choses à jour. » – initié de l’industrie cinématographique