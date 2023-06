Le film de Harrison Ford sortira en Inde avant les États-Unis et obtient une date de sortie festive

Un autre film hollywoodien sortira en Inde avant sa sortie aux États-Unis. Après que le film d’animation de super-héros Spider-Man: Across the Spider-Verse l’ait fait cette semaine, le dernier chapitre de la saga Indiana Jones de Harrison Ford suivra la même formule. Vendredi matin, Disney Studios India a annoncé la date de sortie du film en Inde.

Dans un communiqué, le studio a déclaré qu’Indiana Jones et le cadran du destin sortiront dans les salles en Inde un jour avant sa sortie aux États-Unis. Cela signifie que les fans pourront regarder la dernière sortie de Harrison Ford en tant que légendaire archéologue devenu aventurier avant une grande partie du reste du monde. Réalisé par James Mangold, le film sort en Inde le 29 juin, suivi d’une sortie plus importante aux États-Unis et sur la plupart des marchés internationaux le 30 juin.





Indiana Jones et le cadran du destin vont maintenant affronter le drame romantique SatyaPrem Ki Katha de Kartik Aaryan et Kiara Advani, qui sortira également sur les écrans le même jour. Bien que le studio n’ait pas précisé la raison de la sortie anticipée, il est prudent de dire que cela est fait pour capitaliser sur le week-end festif, car l’Aïd al-adha tombera très probablement les 28 et 29 juin, sous réserve de l’observation du lune.

Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook et Mads Mikkelsen sont aux côtés d’Harrison Ford. Le film est produit par Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel, avec Steven Spielberg et George Lucas comme producteurs exécutifs. The Dial of Destiny est le cinquième et dernier volet de la franchise à succès d’Indiana Jones qui a débuté avec Les aventuriers de l’arche perdue en 1981. Les trois premiers ont tous été réalisés par Steven Spielberg et produits par George Lucas.