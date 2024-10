Le film de Glen Powell « Running Man » ajoute Katy O’Brian

Le L’amour ment, le saignement et Mission : Impossible 8 l’actrice Katy O’Brian rejoint Glen Powell dans le redux de Paramount de L’homme qui court dirigé par Edgar Wright.

Le film est basé sur le roman du même nom de Stephen King que l’auteur a publié pour la première fois sous le pseudonyme de Richard Bachman.

Wright a co-écrit le scénario avec Michael Bacall. Simon Kinberg, Nira Park et Wright produisent.

Comme nous vous l’avons dit plus tôt aujourd’hui, Homme qui court s’ouvre contre Universal’s Méchant : deuxième partie le 21 novembre 2025 ; c’est le vendredi avant Thanksgiving. Cette année, Paramount a Gladiateur II aller le vendredi avant Thanksgiving dans ce même créneau contre celui de l’Université Méchant : première partie.

Le long métrage de 1987 de Homme qui court a été réalisé par Paul Michael Glaser et mettait en vedette Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre aux côtés de Yaphet Kotto, Maria Conchita Alonso et Querelle de famille L’animateur de jeu télévisé Richard Dawson joue un animateur de jeu télévisé infâme dans le long métrage futuriste. L’homme qui court raconte l’histoire d’un policier faussement condamné qui obtient sa chance de liberté lorsqu’il doit participer de force à un jeu télévisé où des condamnés, des coureurs, doivent combattre des tueurs pour leur liberté. Le film a rapporté 38 millions de dollars au box-office national, non corrigé de l’inflation.