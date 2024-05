Glen Grey/Getty/Mark Seliger

Netflix a conclu un accord de l’ordre de 34 millions de dollars pour le package réalisé par John Lee Hancock. Monsanto, pouvons-nous révéler. La photo mettra en vedette Glen Powell, Anthony Mackie et Laura Dern, lauréate d’un Oscar.

CAA Media Finance a réduit la prévente après son lancement avec Rocket Science la semaine dernière. Netflix a été plus silencieux sur les marchés récents, mais est de retour à la table avec cet accord spectaculaire.

pic Tenzing sont les deux plus grosses transactions réalisées jusqu’à présent sur le marché cannois. Ce dernier serait de l’ordre de 40 millions de dollars.

Monsanto raconte l’histoire vraie du jeune avocat inédit Brent Wisner (Powell), qui prend en charge une affaire apparemment insurmontable contre le géant américain de la chimie Monsanto au nom de Dewayne « Lee » Johnson (Mackie) qui a utilisé le produit le plus connu de Monsanto, le Roundup, un un tueur de pesticides contre les mauvaises herbes et les graminées extrêmement prospère financièrement, dans le cadre de son travail de jardinier au lycée. Au cours du procès, le Dr Melinda Rogers (Dern), toxicologue en chef de la société Monsanto, témoigne avec certitude que le Roundup est sans danger.

Le scénario de la photo a été développé en collaboration avec Zurich Avenue de Karl Spoerri et écrit par Michael Wisner, Alexandra Duparc, Ned Benson et Hancock. Les producteurs sont Moritz Borman, Eric Kopeloff, Philip Schulz-Deyle et Jon Levin aux côtés d’Adam McKay et Kevin Messick d’HyperObject Industries.

L’homme du moment Powell a récemment déclaré à propos du projet : « J’ai toujours été fasciné par les histoires vraies de gens ordinaires contre des obstacles extraordinaires. Cette histoire résume cet esprit avec un problème crucial qui nous concerne tous. Et c’est un privilège de le présenter au public avec un cinéaste exceptionnel et un casting puissant.

Dern avait précédemment ajouté : « J’ai adoré mes collaborations avec John Lee et j’ai hâte de travailler à nouveau avec lui. Il ne pourrait y avoir d’histoire plus vitale à laquelle participer.

Hancock a déclaré : « J’ai été attiré par cette histoire vraie contemporaine de David contre Goliath parce que je l’ai trouvée dramatique, émouvante, assez drôle et d’une importance cruciale dans le monde d’aujourd’hui. Mes ambitions sont de proposer un drame juridique intelligent, réfléchi et commercial qui emmène le public dans un voyage humain.

McKay a déclaré : « De nos jours, les histoires de « petits gars » s’attaquant à d’énormes institutions semblent rares, tant dans la vie réelle que sur grand écran. Alors, lorsqu’une histoire aussi captivante et inspirante que celle-ci apparaît sur nos bureaux, nous sommes enthousiasmés. Pourquoi? Parce que les gens aiment et ont besoin de ces films. Ils l’ont toujours fait et le feront toujours. Erin Brockovitch, Bois de soie, C’est une vie magnifique, Projecteur, 12 hommes en colère, Boule d’argent, Norma Rae … Je pense légitimement pouvoir énumérer 200 films très appréciés et à succès sur de vraies personnes luttant contre des obstacles écrasants avec seulement l’équité et la vérité de leur côté. Alors créons le numéro 201. »

Powell a récemment joué dans La vache à lait de Sony N’importe qui sauf toi face à Sydney Sweeney, ainsi que le film le plus rentable de tous les temps de Tom Cruise, le film à 1,49 milliard de dollars Top Gun : Maverick. Il joue également dans le prochain film de Richard Linklater Tueur à gages sur Netflix, que l’acteur a produit et co-écrit avec le cinéaste. Powell jouera ensuite dans le mât de tente Universal/Warner Bros de cet été, Des tornades.

Mackie fera ses débuts sur grand écran dans le rôle de Captain America dans Marvel Studios/Disney’s Captain America : Le Meilleur des Mondes en février. L’acteur a joué Sam Wilson/The Falcon dans le MCU dans des photos telles que Captain America : Soldat de l’Hiver et Avengers : Fin de partie. Il est devenu l’ennemi juré d’Eminem dans le film de Curtis Hanson. 8 miles et a joué dans le film oscarisé du meilleur film de Kathryn Bigelow The Hurt Locker. Mackie est récemment apparue dans la comédie d’action à succès de Peacock Metal tordudans lequel il a joué et produit par la direction.

Dern est une actrice lauréate d’un Oscar, d’un Screen Actors Guild, d’un Emmy, d’un Golden Globe et d’un BAFTA. Elle a joué dans des succès critiques et commerciaux comme celui de Noah Baumbach. Histoire de mariage; Greta Gerwig Petite femme; Le succès de HBO De gros petits mensongescelui de Steven Spielberg parc jurassique; Celui de Rian Johnson Star Wars : Épisode VIII – Les derniers Jedi; parmi beaucoup d’autres. Elle a récemment été productrice exécutive et a joué dans « Palm Royale » pour Apple TV+, et apparaîtra ensuite dans « Lonely Planet » pour Netflix ; ainsi qu’un projet Untitled Noah Baumbach pour Netflix.

Hancock a réalisé le titre de la meilleure actrice de Sandra Bullock, qui a remporté l’Oscar Le côté aveugle sur lequel il a écrit et a reçu une nomination aux Oscars. Les crédits de réalisation supplémentaires incluent Sauver Mr. Banks avec Emma Thompson et Tom Hanks, l’un des dix meilleurs films de l’année de l’AFI ; Les bandits de la route avec Kevin Costner et Woody Harrelson ; et Les petites choses avec Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto, qu’il a également écrit.