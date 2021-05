Le film de gangsters mexicains «El Mariachi» sort ce vendredi sur & PrivéHD | Actualités télévisées

Mumbai: Il est venu en ville avec une guitare à la main et une romance dans le cœur. Il ne cherchait pas des ennuis, mais des ennuis sont venus le chercher. Découvrez le début du genre de film culte de la mafia mexicaine classique avec «EL Mariachi». Un film sur un jeune homme sans prétention dont la vie est en jeu quand il est pris pour un criminel mortel.

Après des premières consécutives de films à regarder et divertissants en langue étrangère, & Le ‘World Box Office’ de PrivéHD revient avec un autre thriller d’action espagnol qui promet de retenir votre attention dès le départ. Présenté en première ce vendredi 7 mai à 21 h 00, «El Mariachi» ravira les cinéphiles à la recherche d’une expérience cinématographique passionnante tout au long de la semaine jusqu’au jeudi 13 avril.

Un film qui vous rappelle des chefs-d’œuvre acclamés du genre du crime et du suspense, El Mariachi vaut sûrement le détour dans la série de superproductions incontournables du monde entier qui promettent de vous faire sentir chez vous, quelle que soit la langue.

Réalisé avec un budget limité, «El Mariachi» est dirigé par un jeune cinéaste Robert Rodriguez qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le long métrage. Le film a ensuite fait partie de la trilogie mexicaine de Rodriguez avec « Desperado » et « Il était une fois au Mexique » comme les suites mettant en vedette Antonio Banderas. Le premier de la saga est un film d’action néo-occidental basé sur un guitariste itinérant dont le seul but est de jouer de la musique pour gagner sa vie. Un beau jour, sa vie simple et paisible est perturbée alors qu’il arrive dans une ville mexicaine pour être confondu avec un Pistolero connu pour cacher ses armes dans un étui à guitare. Et ainsi commence une poursuite au chat et à la souris alors qu’El Mariachi court pour sa vie! Mélangé avec un soupçon de romance, de suspense et de camions d’action, voici 21 heures parfaites pour le cinéphile en vous.

Avec de nouvelles avant-premières chaque semaine, le World Box Office de PrivéHD promet du divertissement pour tous avec des films de thèmes et de genres variés. La programmation comprend des films qui sont chacun à succès dans leur pays d’origine et sont de genres variés allant des drames romantiques et de la comédie à la fantaisie et à l’aventure.

