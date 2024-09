Le film de Francis Ford Coppola vise 5 millions de dollars de recettes

Le film de science-fiction épique « Megalopolis » de Francis Ford Coppola, un projet passionné autofinancé par le réalisateur, est en passe de réaliser un début de box-office décevant, avec une récolte de 5 à 7 millions de dollars.

Le film, distribué par Lionsgate, devrait être projeté dans 1 700 cinémas nord-américains lors de son premier week-end. Un démarrage à un seul chiffre serait décevant pour un film dont la production a coûté plus de 100 millions de dollars.

Coppola a beaucoup misé sur « Megalopolis » car le réalisateur de « Le Parrain » et « Apocalypse Now » âgé de 85 ans a fini par financer le film de manière indépendante à hauteur de 120 millions de dollars. Après sa première au Festival de Cannes, Lionsgate a accepté de sortir et de commercialiser le film en échange d’une commission de distribution.

« Megalopolis » se déroule dans une Amérique futuriste et suit un architecte (Adam Driver) qui se heurte au maire corrompu (Giancarlo Esposito) pour déterminer comment reconstruire la métropole de New Rome après une catastrophe. Les critiques ont été très divisées (le film détient une note de 50 % sur Rotten Tomatoes), ce qui pourrait attiser l’intérêt pour le film. Lionsgate a tenté de tirer parti de la discorde avec une bande-annonce citant des critiques de cinéma bien connus qui avaient initialement rejeté les films de Coppola devenus des classiques. Cependant, le magazine Vulture a d’abord signalé que ces citations avaient été fabriquées ou générées par l’IA, ce qui a incité Lionsgate à retirer le spot.

L’autre nouveauté de ce week-end, « The Wild Robot », produit par Universal et DreamWorks Animation, devrait décoller avec des recettes comprises entre 24 et 30 millions de dollars lors de sa sortie dans 3 900 salles. Les concurrents et les sociétés de suivi indépendantes estiment que les ventes de billets peuvent dépasser les 30 millions de dollars, mais d’autres se montrent prudents après que la nouvelle sortie du week-end dernier, le film d’animation « Transformers One », a légèrement déçu les attentes avec 24,6 millions de dollars au départ.

Selon ces projections, le film d’aventure animé, qui a reçu de nombreuses critiques, devrait prendre la première place du box office en Amérique du Nord, devant « Beetlejuice Beetlejuice ». La suite effrayante de Tim Burton est trois fois championne du box office, ayant remporté la victoire le week-end dernier sur le nouveau venu « Transformers One » dans une bataille étonnamment serrée. Maintenant dans son quatrième week-end de sortie, « Beetlejuice Beetlejuice » vise entre 13 et 15 millions de dollars entre vendredi et dimanche. Pendant ce temps, « Transformers One » devrait ajouter entre 12 et 14 millions de dollars pour sa deuxième sortie.

Le film, qui a coûté 78 millions de dollars, devrait bénéficier de la même longévité que les films d’animation familiaux post-pandémie comme Elemental de Pixar et Migration d’Illumination, qui ont continué à attirer le public dans les mois qui ont suivi leur sortie. Le film a déjà commencé à être diffusé au box-office international, où il a rapporté 8 millions de dollars sur huit marchés.

Lupita Nyong’o prête sa voix à Roz, un robot connu sous le nom de ROZZUM unit 7134, alias Roz, qui se retrouve bloqué sur une île inhabitée et apprend à s’adapter à son environnement hostile. Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Mark Hamill et Catherine O’Hara prêtent leur voix aux animaux qui se lient d’amitié avec Roz au cours du film. Variétés Le critique de cinéma en chef Peter Debruge a décrit « The Wild Robot » comme « un magnifique dessin animé généré par ordinateur avec un cœur humain battant sous sa surface élégante et à la pointe de la technologie ».

En édition limitée, « Saturday Night », un film dramatique réalisé par Jason Reitman qui revient sur la période précédant le premier épisode de « Saturday Night Live », sortira dans cinq salles de New York et de Los Angeles. Sony sortira le film, avec Gabriel LaBelle dans le rôle de Lorne Michaels, Cory Michael Smith dans celui de Chevy Chase et Ella Hunt dans celui de Gilda Radner, dans tout le pays le 11 octobre.